黃仁勳到中國參加年會背後：華為起勢太猛 感到壓力

晶片巨頭輝達CEO黃仁勳上周到訪中國，看望北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加年會。快科技

晶片 巨頭輝達 CEO黃仁勳 上周到訪中國，看望北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加年會。有相關專家表示，黃仁勳這次突然到來，可能是為安撫客戶，而背後是華為起勢太猛了。

快科技報導，近兩年，美國政府先後宣布針對輝達高階AI晶片的禁令規則，將A100、A800、H100、H800、L40S等產品列入出口管制範圍，隨後輝達推出了中國特供版晶片，但整體算力相比原版縮水80%。

包括阿里巴巴、騰訊在內的中國企業，從2023年11月起就在測試特供版性晶片的性能。試用過特供晶片後，中國企業的評價普遍是「減配太狠」「產品性價比不高」，各大巨頭並不願意為了維護和輝達的合作關係，而被迫選擇性能落後的產品。

內部消息人士稱，多家企業已經明確向輝達表明，今年將大幅度削減訂單量。

此外，面對華為的瘋狂起勢，輝達也已經開始感受到壓力，特別是華為也致力在算力晶片，而之前黃仁勳就曾表示，華為這樣的對手值得尊敬和重視。

黃仁勳這次來中國的可能另一個原因，就是中國市場超過80%的自動駕駛晶片都來自輝達，這是他必須要死守的地方，而這也是華為正在致力的地方，所以與中國車企客戶「聯繫友誼」，也是黃仁勳此行可能重要目的之一。