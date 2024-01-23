我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是他捐的

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

黃仁勳到中國參加年會背後：華為起勢太猛 感到壓力

記者林宸誼／即時報導
晶片巨頭輝達CEO黃仁勳上周到訪中國，看望北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加年會。快科技
晶片巨頭輝達CEO黃仁勳上周到訪中國，看望北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加年會。快科技

晶片巨頭輝達CEO黃仁勳上周到訪中國，看望北京、上海、深圳三處辦公室員工並參加年會。有相關專家表示，黃仁勳這次突然到來，可能是為安撫客戶，而背後是華為起勢太猛了。

快科技報導，近兩年，美國政府先後宣布針對輝達高階AI晶片的禁令規則，將A100、A800、H100、H800、L40S等產品列入出口管制範圍，隨後輝達推出了中國特供版晶片，但整體算力相比原版縮水80%。

包括阿里巴巴、騰訊在內的中國企業，從2023年11月起就在測試特供版性晶片的性能。試用過特供晶片後，中國企業的評價普遍是「減配太狠」「產品性價比不高」，各大巨頭並不願意為了維護和輝達的合作關係，而被迫選擇性能落後的產品。

內部消息人士稱，多家企業已經明確向輝達表明，今年將大幅度削減訂單量。

此外，面對華為的瘋狂起勢，輝達也已經開始感受到壓力，特別是華為也致力在算力晶片，而之前黃仁勳就曾表示，華為這樣的對手值得尊敬和重視。

黃仁勳這次來中國的可能另一個原因，就是中國市場超過80%的自動駕駛晶片都來自輝達，這是他必須要死守的地方，而這也是華為正在致力的地方，所以與中國車企客戶「聯繫友誼」，也是黃仁勳此行可能重要目的之一。

輝達 晶片 黃仁勳

上一則

中國安部：慎防境外間諜機關「美人計」 獵豔恐淪獵物

延伸閱讀

黃仁勳中國區年會穿大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣、不是AI吧？

黃仁勳中國區年會穿大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣、不是AI吧？
黃仁勳中國區年會穿東北大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣 不是AI吧？

黃仁勳中國區年會穿東北大花襖跳舞 網笑：沒穿皮衣 不是AI吧？
輝達執行長黃仁勳再訪台 20日晚間現身寧夏夜市

輝達執行長黃仁勳再訪台 20日晚間現身寧夏夜市
傳黃仁勳本周低調訪中 參加輝達中國區年會

傳黃仁勳本周低調訪中 參加輝達中國區年會

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30

超人氣

更多 >
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好