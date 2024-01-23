重要新聞只能等官方通報 中國媒體人文章被下架

圖為一名中國人民在看報紙牆。(美聯社)

有中國資深媒體人撰文感慨，這幾年在中國做新聞的空間越來越窄，新聞已經進入「通報時代」，即使是重大新聞也往往出現媒體缺位，官方通報成了重要但卻不透明的資訊管道。

中國資深媒體人彭遠文22日在微信撰寫「新聞『通報時代』」一文，談中國媒體近年一步步從新聞現場退守，不過，不到一天時間，這篇文章已經被下架。

文章以2022年2月發生在江蘇省徐州市豐縣的鐵鏈女事件為標誌性新聞，指這個舉國關注、發酵時間長達一個月的大新聞，媒體卻幾乎完全缺位，每天等官方通報，「最後被逼無奈，民眾只能自發去做調查，有人被按住，有人雖然發出來了但很快被刪除」。

這名脖子被栓了鐵鏈的女性，在實施計畫生育的中國竟然前後生了8個孩子，事涉拐賣婦女、家暴及地方宗族勢力包庇，引發輿情嘩然。官方前後大概發了5次通報，但引發更多的質疑。

文章說，沒有媒體報導，單憑官方通報完全不能取信於人。最後，官方中央媒體新華社和央視報導試圖蓋棺定論，但「已經沒有人信了」。時至今日，豐縣事件仍是不解之謎。

文中舉出的另一件標誌性事件是2022年4月開始的上海封城 。這個規模達2500餘萬人的封城，作者認為「它對中國的影響極其深遠，甚至可視為一個轉折點」，但在漫長的3個月裡，「大家每天都在等上海衛健委的新聞發布會，像樣的媒體原創報導，極其罕見」。

文章說，從上海封城可以看到「通報時代」的後果，「媒體不要說做瞭望者了，它連已經發生的錯誤都無法呈現，遑論糾正。就此可以宣告中國新聞徹底進入了『通報時代』」。

此外，文章還舉例：疫情 期間貴州大巴士側翻致27人死亡，媒體只能照抄通報，能多寫一句「據悉事故車輛為疫情隔離轉運車」，已是良心媒體。又如北京長峰醫院火災，在官方通報出來之前，網上幾乎看不到一張現場照片和影片。

文章說，在今天，稍微有點敏感的新聞事件，如果沒有官方通報，「一律不報」。但3、4年前並非完全如此，即使沒有通報，內部檢查確認事實無誤，也就發了。

在這樣的情況中，民眾逐漸習慣「通報就是事實」，但官方並非透明度越來越高。文章指出，去年3月新修訂的「國務院 工作規則」，關於政務公開的第6章被整章刪除；另外一個是裁判文書網，雖然保留下來，但放上網的判決書必然大幅縮水。

文章說，「所謂『通報時代』，就是一個公權大幅擴張，媒體同步萎縮的過程」。