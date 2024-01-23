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河南13小學生火災死亡 通報稱宿舍門沒鎖

中央社台北23日電
1月20日拍攝的河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山舖村英才學校。方城縣英才學校火災事故處置指揮部當日通報稱，1月19日23時00分，方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山舖村英才學校一宿舍發生火災，事故造成13人遇難。 (中新社)
1月20日拍攝的河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山舖村英才學校。方城縣英才學校火災事故處置指揮部當日通報稱，1月19日23時00分，方城縣119指揮中心接報警，獨樹鎮硯山舖村英才學校一宿舍發生火災，事故造成13人遇難。 (中新社)

河南省南陽市方城縣一所小學宿舍19日晚間發生火災，造成13人死亡。針對外界質疑宿舍上鎖導致無法逃生，最新通報稱，該宿舍有門且「夜間從不落鎖」，另外，涉事學校7名相關責任人員已被依法控制。

根據方城網，「方城縣英才學校火災事故處置指揮部」晚間發布通報，指方城縣獨樹鎮寄宿制的民辦學校英才學校宿舍19日晚間發生火災，事故造成13人遇難，4人受傷。

通報稱，事發當晚共有307名小學生住校。事故建築共4層，火災現場為3樓305宿舍。該宿舍共有兩個門，其中一個門供學生正常出入，此門夜間從不落鎖，便於學生出入宿舍外的公共衛生間。當晚該宿舍住有32名三年級男學生，1名宿管員（班主任）。

19日晚間11時，方城縣消防救援大隊指揮中心接到通知並趕赴現場處置，11時38分，明火被撲滅。

通報稱，省調查組正在對事故原因、消防器材配備等情況調查。涉事學校7名相關責任人員已被依法控制，對涉及失職失責人員將依法依規依紀嚴肅追責問責。

這起13名河南小學生因火災死亡的案件引發外界對校園安全的重視，外界關注宿舍是否鎖門、是否擠了過多的學生等問題。中國青年報22日引述知情人士說，有學生在窗戶防盜網下側打開了一個小口，從此口跳樓逃生。

據報導，消防人員透露，消防人員進入現場時發現，遇難的13名學生，遺體均在各自床上呈躺睡狀態。

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