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中國去年大舉採購400億美元晶片設備 應對美國禁令

記者賴錦宏／即時報導
中國去年進口晶片設備按年大增14%至近400億美元，創了有紀錄以來的第二高。（新華社）
中國去年進口晶片設備按年大增14%至近400億美元，創了有紀錄以來的第二高。（新華社）

隨著中美科技戰白熱化、美國禁令愈收愈禁，中國去年進口晶片設備按年大增14%至近400億美元，創有紀錄以來的第二高。

彭博社報導，按中國海關數據計算得出上述數字，認為其反映美國收緊晶片出口管制後，中國希望加強對晶片產業自給自足的能力。中國企業正迅速投資新的半導體工廠，以提高晶片產能並繞過美國及其盟友的管制。報導提到，在荷蘭的出口管制實施前，去年12月中國從該國進口光刻設備的數量按年暴增近10倍。

中國晶片公司正在迅速投資新的半導體工廠，以試圖提高晶片生產能力並繞過美國及其盟友的晶片出口管制。

路透去年9月曾報導，中國國家集成電路產業投資基金股份有限公司正為第三期基金募資，計劃募資人民幣3,000億元，遠超前兩期的1,387億元和2,000億元。

美國去年10月擴大了對中國晶片出口禁令的範圍，包括英偉達和其他製造商生產的性能較低的晶片也被限制出口到中國。

去年在荷蘭的晶片出口限制措施實施前，中國公司加大搶購，12月從荷蘭進口的光刻機設備按年大增近10倍，達到11億美元。

美國財經電視台（CNBC）本月18日報導，美國與荷蘭可能在今年加大對中國的半導體出口限制，以遏制中國的晶片科技發展。

晶片 投資

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