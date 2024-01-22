美將禁國防部採購中企電池 專家：藉國安之名打壓中國

國會將禁止五角大廈向包括寧德時代在內的六家中國企業採購電池。圖為寧德時代公司大樓。（新華社）

彭博新聞報導，國會將禁止五角大廈向六家中國企業採購電池。報導稱，這是國會試圖進一步推動國防部 供應鏈與中國「脫鉤」。

報告稱，根據美國去年底通過的2024財年國防授權法案，國防部將被禁止從寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、國軒高科、海辰儲能等六家中國企業採購電池，該禁令將於2027年10月生效。

不過，這項禁令並不適用於商業採購，例如美國福特公司就正從寧德時代獲得技術許可，在密西根州生產電動車 電池，特斯拉公司的部分電池也來自比亞迪。

彭博新聞稱，在全球十大電池供應商中，只有三家不是中國企業。但中國企業在電動車製造中所扮演的角色正引起部分美國政客的注意。去年12月，共和黨參議員克魯茲和盧比歐曾致函國防部長奧斯丁，聲稱使用中國企業製造的電池會增加「安全風險」。

對此，環球網引述中國社科院美國問題專家呂祥表示，美國禁止國防部採購中國電池，目的還是妄圖借國防安全的名義在一些敏感技術領域打壓中國，但實際上這對它自己也會造成很大的傷害，因為中國在相關領域處於領先，而美國需要這些產品。

「美國各州都在吸引投資 ，甚至在中國設有辦事處。」呂祥說，但美國仍有一些勢力反對中國投資。因此，像寧德時代這種掌握技術的全球領導企業，對美投資一定要謹慎而行，了解其中的市場風險和政治風險，尤其當前美國正處於一個極度不穩定的政治動盪時期。