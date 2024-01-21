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解放軍少將：台灣問題要做最壞打算 中國絕不手軟

記者謝守真／即時報導
中國解放軍東部戰區20日發布一組圖文稱，該戰區空軍航空兵某場站近日開展「星火」年度綜合演練，全面檢驗部隊實戰化練兵成效。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）
中國解放軍東部戰區20日發布一組圖文稱，該戰區空軍航空兵某場站近日開展「星火」年度綜合演練，全面檢驗部隊實戰化練兵成效。（圖／取自解放軍東部戰區微信公眾號）

中國解放軍少將羅援近日在中國電視節目中表示，中國對台灣問題「要做最壞的打算」。他說，「中國人不打中國人，那是我們對（台胞）釋放的善意，但如果你不認為你是中國人了，又霸占著我們中國的領土台灣，那我們絕對要收復台灣；如果你要抵抗，那你必須要付出代價。」

針對台灣大選後的兩岸局勢，羅援本月15日在上海東方衛視《這就是中國》節目中表示，「台灣問題我們要從最壞處著眼、爭取最好的結果。最壞處是什麽個情況？比如現在台灣有可能宣布獨立；再一個，它提出來台灣問題要長期拖下去，拖而不決，這也是我們所不能接受的；第三個，就是外部勢力的干涉，現在一些域外國家不斷地挑戰我們中國的底線。」

他指出，如果出現這些情況，在這次香山論壇，中共軍委副主席張又俠已經明確提出，「我們絕不容忍，我們也絕不手軟」。羅援說，「在這種情況下，我們中國人民解放軍必定實施祖國人民賦予我們的使命，就是不惜一切代價捍衛國家的主權和領土完整。」

羅援稱，中國對於台灣問題「要做最壞的打算」。「我們的台灣問題戰略方針發生了一些變化，（上世紀）50年代我們提出的是『我們一定要解放台灣』，之後我們改為『和平統一、一國兩制』。當時的條件是什麽呢？我們提出『兩個寄希望』，一個寄希望於台灣當局，一個寄希望於台灣人民。但現在這兩個寄希望的著眼點都發生了變化。」

他表示，首先是台灣當局，現在民進黨長期執政，而賴清德自稱是「務實的台獨工作者」，這就讓中國認為民進黨就是堅持台獨理念的政黨，因此不能再寄希望於它。

此外，台灣民意現在也在發生變化，「統派」正在逐漸地老化、淡化、邊緣化，而台灣青少年長期受「去中國化」教育影響，甚至有些台灣青少年管自己叫做「天然獨」。

羅援說，「台灣民意也發生了一些變化，這方面我們要加大工作，另一方面，必須要讓台灣民眾認識到，如果分裂，他們將會遭受的代價。在這方面，我們是別無選擇的。」

「為什麽張又俠副主席講『我們絕不手軟』？中國人不打中國人，那是我們對（台胞）釋放的善意，但如果你不認為你是中國人了，又霸占著我們中國的領土台灣，那我們絕對要收復台灣；如果你要抵抗，那你必須要付出代價。」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

解放軍 中共 民進黨

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