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中國國家隊護盤A股 ETF上周淨流入611億人民幣

記者林茂仁／即時報導
中國國家隊護盤，ETF上周淨流入611億人民幣。（中新社）
中國國家隊護盤，ETF上周淨流入611億人民幣。（中新社）

中國國家隊進場護盤A股，每日經濟新聞報導，上周滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF本周合計份額增加約280億份，合計淨流入約人民幣611億元（約85億美元）。

雖然國家隊進場護盤，單周成交量放大到人民幣3.4兆元，顯示抄底資金積極進場，但反彈也遇到賣壓湧現，上周滬深兩市依舊下跌做收，滬指收於2832.28點，全周下跌1.72%，深證成指收於8787.02點，全周下跌2.33%。

主要資金動向上，滬深300ETF、上證50ETF、創業板ETF受資金追捧，份額分別增加41.81億份、35.33億份和1.4億份；而科創50ETF、中證500ETF份額分別減少了3.96億份和1.04億份。上述5支指數ETF上周合計淨流入人民幣212億元，其中滬深300ETF淨流入高達人民幣135億元。

總體而言，上周股指漲跌互現，場外資金積極進場抄底。滬深兩市股票型ETF和跨境型ETF本周合計份額增加約280億份，合計淨流入約人民幣611億元。

值得注意的是，滬深300指數上周創下近4年多來新低，但資金卻在積極進場，滬深300ETF份額突破400億份創新高，規模達人民幣1312.65億元，光是上周就淨流入人民幣135億元，但在2023年，滬深300ETF全年淨流出約人民幣99億元，沒想到短短一個星期就補回了人民幣135億元，外界認為可能是國家隊進場買進滬深300ETF，才能在這麼短的時間爆出這麼大的量。

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