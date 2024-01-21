今年首波寒流襲中國 寒流、暴雪、大風3預警齊發

圖為21日白天，上海市徐匯區一帶路人都已穿軍大衣保暖。記者謝守真／攝影

中國今年首場寒流來襲，中國中央氣象台寒潮、暴雪、大風三警齊發，預計今日至23日晚，中國中東部地區將出現大範圍大風降溫及雨雪天氣，氣溫將由之前的偏高狀態轉為明顯偏低。其中，在23日最低氣溫「0度線」將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。

據中國中央氣象台網站消息，中國中央氣象台周日18時繼續發出寒潮黃色預警，並預測21日20時至23日20時，東北地區東南部、西北地區東南部、華北西南部、江淮、江南、華南、貴州、雲南東南部等地將降溫6至8度。

其中，吉林東部、遼寧東北部、浙江南部等地部分地區降溫可達10至14度，局部降溫可超過14度。23日，最低氣溫「0度線」將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。23日及24日，江南、華南北部、貴州等地的最低氣溫可達-8至-1度 ，華南中南部可達0至8度。

此外，中國中央氣象台21日18時繼續發布暴雪黃色警報，預計21日20時至22日20時，重慶東部、湖北西南部、貴州、湖南、江西、福建西部和北部、浙江南部、廣西北部、廣東北部等地的部分地區有大到暴雪。

其中，貴州東部、湖南中西部等地局地有大暴雪（20至25毫米），上述部分地區新增積雪深度3至10厘米，局地可達15厘米以上。貴州東南部、湖南西南部、廣西北部、廣東北部等地局地有凍雨。