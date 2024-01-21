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今年首波寒流襲中國 寒流、暴雪、大風3預警齊發

記者謝守真／即時報導
圖為21日白天，上海市徐匯區一帶路人都已穿軍大衣保暖。記者謝守真／攝影
圖為21日白天，上海市徐匯區一帶路人都已穿軍大衣保暖。記者謝守真／攝影

中國今年首場寒流來襲，中國中央氣象台寒潮、暴雪、大風三警齊發，預計今日至23日晚，中國中東部地區將出現大範圍大風降溫及雨雪天氣，氣溫將由之前的偏高狀態轉為明顯偏低。其中，在23日最低氣溫「0度線」將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。

據中國中央氣象台網站消息，中國中央氣象台周日18時繼續發出寒潮黃色預警，並預測21日20時至23日20時，東北地區東南部、西北地區東南部、華北西南部、江淮、江南、華南、貴州、雲南東南部等地將降溫6至8度。

其中，吉林東部、遼寧東北部、浙江南部等地部分地區降溫可達10至14度，局部降溫可超過14度。23日，最低氣溫「0度線」將南壓到廣西北部及廣東北部一帶。23日及24日，江南、華南北部、貴州等地的最低氣溫可達-8至-1度 ，華南中南部可達0至8度。

此外，中國中央氣象台21日18時繼續發布暴雪黃色警報，預計21日20時至22日20時，重慶東部、湖北西南部、貴州、湖南、江西、福建西部和北部、浙江南部、廣西北部、廣東北部等地的部分地區有大到暴雪。

其中，貴州東部、湖南中西部等地局地有大暴雪（20至25毫米），上述部分地區新增積雪深度3至10厘米，局地可達15厘米以上。貴州東南部、湖南西南部、廣西北部、廣東北部等地局地有凍雨。

另，中國中央氣象台還發布大風藍色預警，預計21日20時至22日20時，遼寧南部、山東半島、江蘇沿海、上海、浙江沿海、江西中北部、湖南中北部以及新疆南疆盆地和東部、甘肅河西等地有5至6級、陣風7至8級的大風；渤海海峽、黃海大部海域、東海大部海域、台灣海峽、台灣以東洋面、巴士海峽、南海北部海域、北部灣將有7至8級、陣風9至10級的偏北到東北風，其中台灣海峽部分海域風力可達9級、陣風10至11級。

中國中央氣象台寒潮、暴雪、大風三預警齊發，預計最低溫「0度線」23日將壓至廣東及...
中國中央氣象台寒潮、暴雪、大風三預警齊發，預計最低溫「0度線」23日將壓至廣東及廣西北部一帶。圖／取自中國中央氣象台

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