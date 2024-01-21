香港馬拉松規模恢復至疫前水準 但1人身故 傷者眾

香港星期天舉辦渣打馬拉松賽，參賽者眾，以逾7萬人規模恢復至疫前水準。(美聯社)

香港 周日舉辦渣打馬拉松 賽，在「萬金獎勵」下參賽者眾，以逾7萬人規模恢復至疫前水準。然而賽事大批跑者受傷，一名男子參賽後在地鐵站月台暈倒身故，另有一名男子在醫院報稱危殆。

香港馬拉松周日早上舉行，賽事完成後，統計共有842人受傷，39名跑手送院治療，當中1人危殆，5人情況嚴重。大會指有一名參與10公里賽事的男跑者在接近終點時倒地昏迷，心臟一度停頓，在場的醫療人員即時處理，送院後情況有改善；其餘傷者大部分是擦傷、扭傷或抽筋。

報稱身故的是一名30歲男子，他賽後離開，走到港島天后港鐵站，在月台暈倒，昏迷送往律敦治醫院，香港醫院管理局說，這名男子搶救無效死亡。香港警方表示，男子當時身穿連同號碼布的馬拉松跑者上衣，懷疑他參與賽事後暈倒，死因有待調查。醫管局證實，一名馬拉松男傷者送往律敦治醫院，搶救無效死亡。

有意見指香港渣馬今年賽道較狹窄，香港田徑總會行政總監伍于豪回應說，今年各項賽事都沿用疫情 前的賽道，但部分路後可能因道路工程或維修而有變化，強調賽後會檢討，包括與警方等開會，商討來屆的安排。他稱留意到早上8時終點出現擠塞情況，有可能是與領獎牌和行李的安排有關，加上有參加者在終點停留，日後會檢視終點設計，考慮增加可容納的流量。

香港今次舉辦渣打馬拉松，其中全馬及半馬以尖沙咀彌敦道為起點，10公里跑手在東區走廊出發。全部賽事以維園作終點。港府視為本地盛事，特首李家超及警務處處長蕭澤頤等在尖沙咀主持全馬起步禮。李家超稱高興看到今年香港盛事連連，香港政府會繼續推動在港舉行國際大型盛事。

香港今次馬拉松特色之一是「萬金獎勵」，香港田徑總會主席關祺說，今年賽事設有7萬4000個名額，回復至疫情前的水準，跑者出席率約91%；今年共有446人取得「馬拉松特別獎勵計劃」的1萬港元獎金，分別有322名「萬金先生」和124名「萬金小姐」，數量較去年倍增。

香港今年賽事，還特邀非洲跑者參與，結果全馬賽事男女子組冠軍均由非洲特邀跑者奪得。邀請精英跑手有13人，其中7人被世界田徑聯會列為金牌跑手，大部分來自肯亞或衣索比亞，一人來自南非。