法學者：進攻性民族主義主導中國 習近平是「激情和火藥的組合」

中國國家主席習近平16日在省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班開班式上演說。（新華社）

法國專家高敬文近日在美國之音表示，中國國家主席習近平 的性格是激情和火藥的組合，他的民族主義較前任領導人更具進攻性，當前在中國占主導地位的是「進攻性的民族主義」。

美國之音中文網20日報導，法國巴黎亞洲研究中心資深研究員、香港浸會大學政治及國際關係榮休教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）近日在美國之音「縱深視角」節目提出「進攻性的民族主義」主導當前中國的觀點。

對於進攻性民族主義的養成，高敬文分析，首先是 1989年「六四」事件和冷戰結束後共產黨的意識形態不再受歡迎，為了尋求對中共的支持力量，北京開始用民族主義來替代馬列主義。

其次，「中國經濟實力的增加也助長了北京野心和進攻性民族主義」。2008年世界金融危機之後，當時的北京領導人胡錦濤判斷西方國家慢慢衰落、中國繼續崛起，具有野心的「進攻性民族主義」因此開始登上舞台，這種新型民族主義進而在中國發展成比馬列主義更強大的主導性意識形態。

另外，共軍 的現代化也需要「進攻性民族主義」支持，如此有利於北京決策者將更多經費花在建造軍艦等國防開支上。

高敬文並談到，「由於習近平的性格是激情和火藥組合，他的民族主義比前任胡錦濤更具進攻性。例如，他想加快台灣的統一進程，2024年台灣大選中出現的來自北京的戰爭威脅，就很像習近平風格的進攻性民族主義」。

至於北京的「進攻性民族主義」會帶來戰爭後果嗎？高敬文認為，北京雖對台灣的戰爭或軍事威脅壓力愈來愈大，但這並不代表戰爭本身，北京進行的只是心理上的戰爭威脅。不僅對台灣如此，對「四個炸藥包」中的另外三個：南海、中印邊界和釣魚台 列嶼，北京都是採用「灰色地帶戰略」策略。

高敬文解釋，共軍對軍事衝突比較小心，其中原因是多重的。調查顯示，中國網上的民族主義雖震天動地，但中國的真實民意是多數人並不支持戰爭；而中共內部、特別是在烏克蘭戰爭之後，有人看到了戰爭帶來的軍事、人道和經濟等巨大代價。

他進一步指出，北京雖對軍事衝突比較小心，但往往透過訴諸軍事高壓來尋求利益，最後則以和平手段得到想要的東西。這種「灰色地帶戰略」已在南海獲得成功，在中印邊界衝突及釣魚台列嶼等問題上也有收獲。

這位專家說，「在『進攻性民族主義」和美中進入新冷戰的背景下」，北京使出了兩種手法對付國際規則，一方面很明顯修正了一些國際規則，例如建立上海合作組織這種新的國際組織；另一方面中國在聯合國、世界貿易組織等現存國際組織的表現也很積極。

高敬文認為，但是北京對國際規則的「修正主義強權」是選擇性的，與自身利益一致的規則則用之；若遇利益矛盾和衝突的規則就不理睬，例如北京不理睬海牙常設仲裁法院針對菲律賓提出的南海案仲裁結果。