央視推出3820戰略工程啟示 宣揚習近平福州政績

中共總書記習近平。（新華社）

央視新聞聯播今晚推出連續3天的系列報導「3820戰略工程啟示」，宣揚中共 總書記習近平 1993年提出的「福州市20年經濟社會發展戰略設想」，聲稱福州根據這一張藍圖繪到底，海洋總產值位列全國設區市第一。

社群截圖顯示，中共福州市委今天下達緊急通知，要求各單位組織職工觀看今天起播出的「3820」戰略工程專題系列報導。

近期，習近平主政福建、浙江的「晉江經驗」、「千萬工程」等，相繼被端出來要求全黨學習運用。

央視新聞聯播稱，1993年，時任福州市委書記習近平高瞻遠矚地指出，「福州在大踏步邁向新世紀的進程中，首先要有一個立足於科學、切合於實際的長遠的戰略設想，才能使福州的改革開放事業譜寫出最宏壯的樂章」。

習近平親自主持編制了「福州市20年經濟社會發展戰略設想」，系統謀劃了福州3年、8年、20年經濟社會發展的目標、步驟、布局、重點等，為福州發展確立了總綱領、總方略。藍圖指引，久久為功，如今，「3820」戰略工程的思想理念，依然有極為重要的現實指導意義。

今晚播出的第一集「一張藍圖繪到底」稱，時間追溯到30多年前，那時的福州，工業底子薄，財政收入少，交通閉塞，觀念落後。

1990年4月，習近平履新福州，擔任市委書記，面對這樣的發展狀況，如何破解找到出路？他一直思考著、醞釀著。此後的兩年，習近平一多半時間都在基層作調查研究。

「要想大幹，先要做好謀劃。不僅要有三五年的短期規劃，還要做二十年的長期規劃。」

20年發展規劃怎麼定？習近平提出「調查研究是新思路形成的必要途徑」。由此，福州開始了「萬人問卷、千人調研、百人論證」工作。圍繞581個課題，1600多名幹部展開調研；聚焦農業、工業等內容，徵求意見會密集召開。

習近平還要求在「福州晚報」刊發調查問卷，徵求市民建議，半個月，就收到了2.5萬多條。

歷時半年、十易其稿，1992年11月，「福州市20年經濟社會發展戰略設想」在福州市委6屆六次全會上審議通過。

其要義是：用3年時間即到1995年使經濟上一個大台階，主要指標在1990年基礎上再翻一番；力爭用8年時間即到2000年，使全市城鄉各項人均水準等主要指標達到國內先進城市的發展水準；用20年時間即到2010年左右，達到或接近亞洲中等發達國家或地區當時的平均發展水準。

報導稱，跳出福州看福州，放眼全國乃至全世界來謀劃發展，「3820」戰略工程謀定了福州發展方向。宏圖鋪展，該從哪裡破題呢？習近平把目光投向了江海。

福州海域面積1.1萬平方公里，與陸地面積相當。但對於當時的幹部群眾來說，海洋經濟是新生事物，不少人疑慮：「陸上都還沒有發展好，怎麼顧得了海上呢？」

「把加快經濟發展的觸角從陸地向海洋延伸」，是「3820」戰略工程的重要抓手。隨後，福州開啟了以海岸帶、海域等為重點的全方位綜合開發。2022年，福州的海洋總產值已超過人民幣3300億元（約458億美元），連續多年位列全國設區市第一。

報導稱，1992年至1995年，福州地區生產總值年均增幅26.6%，4年跨越3個百億台階。「3820」戰略工程的第一個目標，3年規劃完成。此後，福州的幹部群眾「一張藍圖繪到底」，一任接著一任幹，「3820」戰略工程所規劃的8年目標、20年目標，也如期實現。