巴西總統會見王毅 稱毫不動搖堅持一中政策

巴西總統魯拉19日接見中國外交部長王毅，並對他說，巴西將毫不動搖堅持一中政策。圖為魯拉（左）去年4月訪中，與中國國家主席習近平（右）在人民大會堂握手。路透

中國外交部長王毅 正出訪巴西 ，據中國外交部網站，當地時間1月19日，王毅獲得巴西總統魯拉接見。魯拉告訴王毅，從（中巴）建交第一天起，巴西就公開支持並奉行「一個中國政策」，今後也將繼續毫不動搖堅持這一立場。

根據中國外交部發布，魯拉表示高度重視與中國國家主席習近平 的互信和友誼，「期待加強巴中高層交往，翻開兩國關係新篇章，將巴中全面戰略夥伴關係提升到新高度」。

魯拉強調，從建交第一天起，巴西就公開支持並奉行「一個中國政策」，今後也將繼續毫不動搖堅持這一立場。

魯拉提到，中國早已成為巴西最大貿易夥伴。巴西看好中國發展前景，期待借鏡中方治國理政經驗，同中方不斷豐富合作內涵，歡迎中國企業加大對巴投資。期待中方支持巴西相繼主辦二十國集團（G20）領導人里約峰會、金磚國家領導人會晤、聯合國氣候變遷大會等多邊議程。

王毅先轉達習近平的親切問候，讚賞巴方恪守「一個中國原則」、支持中方正當立場，表示中方始終將中巴關係置於外交優先位置，堅定支持巴西加速經濟社會發展，堅定支持巴西在國際和地區事務中發揮更大作用、辦好系列多邊會議。

王毅提到，願以兩國建交50週年為契機，落實兩國元首重要共識，加強高層往來，深化戰略溝通，開闢中巴全面戰略夥伴關係新前景。

王毅指出，雙方要加強共建「一帶一路」與巴西「再工業化」、「加速成長計畫」的策略對接，做大做強傳統領域合作，積極開拓新興合作領域，明確共建中巴命運共同體的長遠目標，釋放中巴互為長期可靠策略夥伴的正向訊號。

王毅表示，雙方要進一步增強團結互信和戰略協作，在區域和國際事務中展現發展中大國的責任擔當。積極探索深化中國與拉美和加勒比共同體、南方共同市場全方位合作，協助拉丁美洲和加勒比海國家聯合自強，共同邁向現代化，推動國際秩序朝著更公正合理方向發展。

訪問巴西期間，王毅已先會見了巴西副總統阿爾克明、總統首席特別顧問阿莫林，並與外長維埃拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。