中國房市欠佳壓力大 王健林1年來拋售10座萬達廣場

萬達集團董事長王健林。(中新社)

中國媒體報導，曾是中國首富的萬達集團創辦人王健林，自2023年以來對旗下各個「萬達廣場」的出售腳步仍在持續，累計1年多來已出售了10座「萬達廣場」，以緩解萬達的資金流動壓力。

界面新聞報導，最新一座售出的「萬達廣場」交易是在今年1月19日完成。據中國工商登記網站資訊，「廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司」發生工商變更，原來的全資股東「珠海萬達商業管理集團股份有限公司」退出，新增「廈門金昇陽置業有限公司」為股東，法定代表人也同時變更。

報導指出，前述的「廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司」，是「廈門湖里萬達廣場」的管理單位，公司在2011年9月2日開業，隸屬萬達集團；至於接手的「廈門金昇陽置業有限公司」，則與萬達無關。

根據報導，在廈門「萬達廣場」之前，全中國已有多座「萬達廣場」發生股東變更。在2023年12月25日至30日的6天裡，位在江蘇太倉、湖州、廣州蘿崗、上海金山等4座「萬達廣場」被密集轉讓，均由「蘇州聯商」關係企業接手。經分析比對，這些企業事實上都是中聯基金旗下的公司。

報導直指，從萬達的角度來看，2023年至今已經轉讓了10座萬達廣場，可緩解萬達的資金流動性壓力。而目前正處於中國房地產 「調整」週期，這兩年出售的商業資產眾多，但接盤者極少。而萬達旗下的「萬達廣場」卻能連續成功轉讓，顯示這些資產屬於「優質資產」。

這項報導提到，連續拋售「萬達廣場」，並持續推動與其他商業戰略投資 業者的合作，「壯士斷腕」的王健林至少保住了旗下「萬達商管」繼續上市的火種。