我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

中國房市欠佳壓力大 王健林1年來拋售10座萬達廣場

中央社／北京20日電
萬達集團董事長王健林。(中新社)
萬達集團董事長王健林。(中新社)

中國媒體報導，曾是中國首富的萬達集團創辦人王健林，自2023年以來對旗下各個「萬達廣場」的出售腳步仍在持續，累計1年多來已出售了10座「萬達廣場」，以緩解萬達的資金流動壓力。

界面新聞報導，最新一座售出的「萬達廣場」交易是在今年1月19日完成。據中國工商登記網站資訊，「廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司」發生工商變更，原來的全資股東「珠海萬達商業管理集團股份有限公司」退出，新增「廈門金昇陽置業有限公司」為股東，法定代表人也同時變更。

報導指出，前述的「廈門殿前萬達廣場商業管理有限公司」，是「廈門湖里萬達廣場」的管理單位，公司在2011年9月2日開業，隸屬萬達集團；至於接手的「廈門金昇陽置業有限公司」，則與萬達無關。

根據報導，在廈門「萬達廣場」之前，全中國已有多座「萬達廣場」發生股東變更。在2023年12月25日至30日的6天裡，位在江蘇太倉、湖州、廣州蘿崗、上海金山等4座「萬達廣場」被密集轉讓，均由「蘇州聯商」關係企業接手。經分析比對，這些企業事實上都是中聯基金旗下的公司。

報導直指，從萬達的角度來看，2023年至今已經轉讓了10座萬達廣場，可緩解萬達的資金流動性壓力。而目前正處於中國房地產「調整」週期，這兩年出售的商業資產眾多，但接盤者極少。而萬達旗下的「萬達廣場」卻能連續成功轉讓，顯示這些資產屬於「優質資產」。

這項報導提到，連續拋售「萬達廣場」，並持續推動與其他商業戰略投資業者的合作，「壯士斷腕」的王健林至少保住了旗下「萬達商管」繼續上市的火種。

投資 房地產

上一則

王滬寧要求政協委員「唱響中國經濟光明論」

下一則

搶客大戰出絕招 各地文旅局集體「卷」上熱搜

延伸閱讀

廈門人大常委會前官員強行拍板2.11億元仿古驛站 荒草叢生

廈門人大常委會前官員強行拍板2.11億元仿古驛站 荒草叢生
富爸王建林忙賣萬達廣場求生 王思聰竟擁30辣妹慶生

富爸王建林忙賣萬達廣場求生 王思聰竟擁30辣妹慶生
落魄被捕、闖關成功… 盤點2023年中國地產10大人物

落魄被捕、闖關成功… 盤點2023年中國地產10大人物
換流動資金 王健林再賣上海萬達廣場

換流動資金 王健林再賣上海萬達廣場

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
西藏網紅「雪山下的卓瑪」，解釋她為什麼用蘋果手機。（視頻截圖）

西藏人都用蘋果手機？美女網紅解釋「這個優點」他牌比不上

2024-01-16 05:30

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元