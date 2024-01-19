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與女主播不倫被敲詐 四川寺廟住持遭撤政協委員資格

記者陳宥菘／即時報導
具有千年歷史的成都蒲江縣石象寺的一名住持釋照傑與女主播發生關係，引發一起敲詐案，最新消息是，該名住持已被撤銷其四川省政協委員的資格。（取材自微博）
具有千年歷史的成都蒲江縣石象寺的一名住持釋照傑與女主播發生關係，引發一起敲詐案，最新消息是，該名住持已被撤銷其四川省政協委員的資格。（取材自微博）

具有千年歷史的成都蒲江縣石象寺的一名住持釋照傑與女主播發生關係，引發一起敲詐案，在中國引發軒然大波。最新消息是，該名住持已被撤銷其四川省政協委員的資格。

四川媒體川觀新聞19日報導，四川省政協十三屆常委會第五次會議消息指出，因涉嫌違紀違法、行為不端等原因，政協四川省第十三屆委員會常務委員會第五次會議決定，撤銷釋照傑政協四川省第十三屆委員會委員資格。

根據中國媒體早前報導，2020年底，四川一寺廟住持在直播間選購紅木傢俱時與女主播蔡女相識，並保持聯繫，後來兩人於成都一間飯店發生關係。

蔡女丈夫發現不軌行為，並了解到是成都浦江較為有名的住持身份後，讓蔡女再次約張姓住持到福建見面。隨後蔡女於2021年4月將該住持約至福建仙游縣一處溫泉度假酒店，蔡女丈夫提前安裝偷拍設備，拍下住持與蔡女的親密影像，並向住持勒索。

公開資料顯示，釋照傑此前身兼四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。去年12月20日，四川省政協十二屆常委會第二十次會議審議通過了政協四川省第十三屆委員會委員名單，其中，釋照傑為宗教界委員。

四川省民族宗教事務委員會一位工作人員去年11月7日告訴媒體，釋照傑已卸任四川省宗教協會副會長職務。不過，工作人員稱不確定釋照傑卸任的時間。

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