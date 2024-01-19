紅海航運危機船班延誤成本上升 中國出口商叫苦

對於中國商人韓昌明（Han Changming，音譯）來說，紅海貨運的中斷正在威脅他在東部省分福建省的貿易公司生存。

向非洲出口中國製汽車並從歐洲進口越野車的韓昌明告訴路透，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）自去年12月升高攻擊紅海船隻的力度後，將一個貨櫃運往歐洲的成本已從3000美元飆升到約7000美元。

韓昌明說：「這些航運中斷已經抹去我們原本已經微薄的利潤。」他說，航運保險費上漲也損害他在2016年創立的福州韓昌明國際貿易有限公司。

紅海是世界上最繁忙航線之一，紅海航線的中斷，暴露中國依賴出口的經濟在供應短缺和外部需求衝擊下的脆弱性。

總部位於美國的BDI家具等一些公司說，他們更多地依賴土耳其和越南 等地的工廠出貨，來減輕紅海航運中斷的影響。這類似於西方國家最近在地緣政治緊張局勢中減少對中國依賴的作法。

中國目前面臨的危險是，其他公司將效仿並重新評估其去風險戰略，可能選擇將產線轉移到離企業總部更近的地方；這種方法被稱為「近岸外包（near-shoring）」。

向歐洲出口中國製機械零件的IC Trade公司創辦人卡斯提里（Marco Castelli）說：「如果近岸外包是一種未來走向，那可能以後就會這樣發展，全球整個製造機制將會重新調整。一些（公司）也可能考慮將更多產線轉移到印度 ，因為印度離歐洲比較近，可以縮短一週的船期。公司必須重新評估一切。」

紅海航運的進一步破壞將給面臨困境的中國經濟帶來壓力；中國經濟正在應對房地產危機、消費者需求疲軟、人口萎縮和全球經濟成長低迷。

令一些企業更加痛苦的是，這些中斷發生在許多企業在2月農曆新年之前因應物流挑戰之際，到時候約有3億工人休假，中國幾乎所有工廠都放假停工，導致在前幾週搶著將貨物交付運輸。

亞洲商船從亞洲走紅海經蘇伊士運河 到歐洲最為便捷，船隻如果改道繞行好望角，會使船期增加兩週，從而降低全球貨櫃運輸能力並破壞供應鏈，因為船隻返回港口重新裝載需要更長的時間。

這可能意味著原定於4月或5月到達西方貨架的商品將延誤。根據產業研究公司BMI的說法，一些物流公司已經通報中國寧波舟山港貨櫃短缺；按貨物噸位計算，該港是世界上最繁忙的港口之一。