中國女子赴首爾抽脂身亡 大使館示警赴韓整形風險

本月稍早傳出一名中國女子在首爾一間整形診所接受抽脂手術後身亡。圖為南韓一家整形診所示意圖。(路透)

本月稍早傳出一名中國女子在首爾一間整形診所接受抽脂手術後身亡，中國駐南韓大使館 提醒中國公民，赴韓接受整形手術，存在死亡或術後面容重大變化導致出入境通關困難等風險。

路透社報導，南韓是全球最受歡迎的醫療旅遊目的地之一，過去10年吸引各國遊客前來接受醫療服務。根據數據供應機構Statista的資料，這類赴韓遊客大多來自中國和美國。

韓聯社17日引述警方報導，一名中國女性在南韓首都首爾江南區的一間整形診所接受3次抽脂手術後，本月稍早身亡。

中國大使館今天對中國民眾發布注意事項，指出「近年來不少外國人來南韓進行美容整形，有些人因此捲入醫療糾紛，手術失敗甚至鬧出人命的情況也時有發生」。

中國大使館提醒公民，切忌盲從廣告宣傳，並全面了解手術風險，同時要慎選仲介，以及確認是否為合法醫療機構及專業醫生，也要留意合約內容是否明確，且應保存所有相關資料。

中國大使館還示警，「如術後外觀有較大變化，或尚處術後恢復階段，出境回國時應攜帶好手術證明資料，以免影響辦理登機或後續出入境手續」。

路透社試圖連絡南韓整形外科學會（Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons）尋求置評，但因是下班時間，尚無法取得聯繫。

根據國際美容整形外科學會（International Society of Aesthetic Plastic Surgery）的資料，2022年南韓共有2718名整形醫師，與中國的3000名相差不遠。然而中國的人口是南韓的28倍。