毛寧：已有100多國與國際組織重申「恪守一中原則」

中國外交部發言人毛寧19日再度唱名聲援北京對台立場的國家，強調已有100多國與國際組織表態。（取自中國外交部官網）

台灣總統大選1月13日結束後，諾魯 以聯合國2758號決議等為由在一中原則下轉投中國並與台灣斷交，中國各友邦則不斷聲援北京對台立場，北京一一點名致謝與「讚賞」，最新消息顯示，中國官方指出已有100多國與國際組織重申「恪守一個中國原則」。

台灣大選後的外交戰迅速掀起，美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）近日訪台時表示，聯合國2758號決議文並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，國務院也發聲明表示對諾魯與台斷交決定感到失望，而中國則除了批評國務院聲明是「對中國外交竭力地污蔑抹黑」、嚴重違反雙方三公報，還不斷公布世界各國支持北京立場的狀況。

中國外交部發言人毛寧19日下午在記者會上指出，「一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，截至目前，已經有100多個國家和國際組織公開重申恪守一個中國原則」。

她強調，除了此前提到的國家和組織以外，又有馬來西亞、葉門、阿爾及利亞、蘇丹、南蘇丹、奈及利亞、象牙海岸、幾內亞 比索、安哥拉、尚比亞、迦納、貝南、茅利塔尼亞、多哥、塞席爾、加蓬、馬拉威、維德角、喬治亞、克羅埃西亞、賽普勒斯、波士尼亞與赫塞哥維納、北馬其頓、薩摩亞、諾魯、墨西哥、厄瓜多、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、哥斯大黎加、格瑞那達和東南亞國協等國家和組織以各種方式公開表明立場。

毛寧一一唱名上述32國與其他國際組織後，再度指出，「我們對這些國家和組織表示高度讚賞」。

此前毛寧1月15日、16日兩度在記者會上點名諸多支持北京立場的國家，包含俄羅斯、印尼、越南、柬埔寨、寮國、孟加拉、菲律賓、斯里蘭卡、尼泊爾、南非、埃及、衣索比亞、辛巴威、哈薩克、烏茲別克、塔吉克、白俄羅斯 、塞爾維亞、匈牙利、巴布亞紐幾內亞、古巴、委內瑞拉、巴基斯坦、馬爾地夫、緬甸、伊朗、敘利亞、突尼西亞、巴勒斯坦、土庫曼、吉爾吉斯、亞美尼亞、亞塞拜然、中非、尼日、赤道幾內亞、葛摩、賴索托、索馬利亞、吉布地、馬利、蒲隆地、甘比亞、萬那杜、東加、吉里巴斯、多米尼克、尼加拉瓜、玻利維亞、非洲聯盟、上合組織、阿拉伯國家聯盟等。

毛寧還強調，「一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。中國政府從來不拿原則做交易」；又稱，挑戰一個中國原則就是挑戰國際秩序。

台灣大選結束後，在外國出訪的中國總理李強、副總理劉國中、外長王毅等，都得到許多到訪的歐洲、非洲國家支持北京對台立場。例如中國與象牙海岸雙方外長聯合新聞公報提到，象牙海岸「重申一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部分」。