我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌華人雙屍案 科技圈震驚揭矽谷生活壓力大

機上載53人 美國航空客機下雪天著陸衝出跑道

疫情期間在中國長期領不到薪水 北韓派遣工發動罷工

編譯周辰陽／即時報導
日本產經新聞18日獨家披露，中國東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度。(美聯社)
日本產經新聞18日獨家披露，中國東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度。(美聯社)

日本產經新聞18日獨家獲悉，中國東北部吉林省多家工廠的北韓派遣工人因長期拿不到薪水，近日爆發了罷工和暴動，規模如連鎖反應擴大，達到了數千人的程度，也是首度證實北韓派遣工人出現了如此規模的罷工或暴動。

根據19日刊登的新聞，北韓前外交官高英煥根據北韓與其他消息人士的說法，為產經新聞編寫了披露此事的報告。韓聯社2023年9月報導，高英煥獲任命為南韓統一部長的特別助理，負責分析北韓資訊，並為部長提供建議。

推特/X連結：https://x.com/Sankei_news/status/1748094198333796741

報導指出，聯合國安理會決議禁止接受北韓的工人，但中國與俄羅斯等國仍持續引進。這些派遣工人賺得的大部分外匯據稱遭到剋扣，上繳給金正恩政權，用於資助核子和飛彈的開發。

根據高英煥報告，中朝之間的往來因新冠肺炎疫情而自2020年中斷以來，北韓國防部轄下幾家派遣工人的公司收到中方支付的薪水後，把本該直接付給派遣工人的款項以「戰爭準備資金」名義繳回北韓。按照公司方面的解釋，當新冠疫情平息，而派遣工人返回北韓之際，就會一次性付清他們的分額，但實情則是錢都已經送回國了。

隨著兩國國境往來自2023年逐步恢復，派遣工人現在知道了真相。報導聲稱，憤怒的工人11日左右開始拒絕上工，罷工蔓延到吉林省內多家轉包成衣製造與水產加工的工廠，暴動更上升到佔領工廠、將北韓幹部劫持為人質與破壞機器的地步。

金正恩政權的指導部將暴動特定為「特大型事件」，緊急派出駐瀋陽領事與秘密警察的國家保衛省人員，透過承諾立即支付薪水，努力要把局勢控制下來。

儘管局勢在15日左右轉趨平靜，但可用於未支付薪水的資金已經枯竭，北韓派駐中國的公司幹部跟外交人員目前正被迫籌措資金，暴動再次點燃的危險正在悶燒之中。

高英煥報告指出，北韓已經實施資訊管控，以防此這起事件的傳聞擴散，但消息要是在其他工人之間傳開，罷工將變得更加頻繁，可能會威脅到金正恩政權的外匯收入來源。

北韓 罷工 金正恩

上一則

2周抽脂3次 中女赴韓整形慘死 網罵無良醫「頻率異常」

下一則

澳籍中國作家楊恆均被拘滿5年 友人：政治迫害

延伸閱讀

金正恩換坐賓士頂級SUV 北韓官員也坐豪車 疑嘲弄制裁無效

金正恩換坐賓士頂級SUV 北韓官員也坐豪車 疑嘲弄制裁無效
說好的國際制裁呢？金正恩疑似換新車 推測是賓士頂級SUV

說好的國際制裁呢？金正恩疑似換新車 推測是賓士頂級SUV
金正恩視南韓為首要敵國 稱若戰爭爆發將完全攻占南韓

金正恩視南韓為首要敵國 稱若戰爭爆發將完全攻占南韓
金正恩籲修憲把「南韓列頭號敵對國」廢除多個兩韓交流機構

金正恩籲修憲把「南韓列頭號敵對國」廢除多個兩韓交流機構

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習
把握這個原理 輕鬆給熟蛋剝殼

把握這個原理 輕鬆給熟蛋剝殼