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CPJ調查：中國2023年監禁44個記者 高居全球之冠

中央社／台北19日電
總部位於紐約的非政府組織「保護記者協會」（CPJ）18日發布關於2023年被監禁記者情況的年度調查，中國監禁記者人數達44名，再次居全球榜首。圖為中國國務院19日在北京舉行記者會。（中新社）
總部位於紐約的非政府組織「保護記者協會」（CPJ）18日發布關於2023年被監禁記者情況的年度調查，中國監禁記者人數達44名，再次居全球榜首。圖為中國國務院19日在北京舉行記者會。（中新社）

總部位於紐約的非政府組織「保護記者協會」（CPJ）18日發布關於2023年被監禁記者情況的年度調查，中國監禁記者人數達44名，再次居全球榜首。

美國之音今天報導，觀察家說，自從中國領導人習近平上台後，中國對新聞記者的打壓更嚴重。2023年，由於中國公布「反間諜法」，尤其是外媒記者，感到更多的壓力。

報導說，CPJ報告另指出，2023年中國監禁的44名記者中，接近一半即19人來自新疆的維吾爾族，3/5涉及記者拘禁的新增案件都是被指控從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權。

CPJ執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）受訪指出，中國所監禁記者中，差不多半數都是維吾爾人，又因中國的訊息不透明，這個數字很可能被低估。

澳洲籍、前央視記者成蕾在中國經歷3年牢獄之災，去年10月獲釋。成蕾告訴美國之音，她看到這個調查數據後「有種不寒而慄的感覺」。

她說：「中國的經濟，這麼多年的成長也好，改革開放也好，算是進步了，但是媒體自由方面一點也沒有。新聞自由都是在退步，這是我們都不願意看到的。」

不願具名的某外國媒體駐中國分社前僱員馬先生告訴美國之音：「我自己的感覺是，（中共領導人）習近平上台後，情況確實是變得更糟了。 」

已經離開中國大陸的馬先生，得知CPJ的調查報告結果指出，雖然他沒有被捕入獄的經歷，但是多年遭到中國安全部門人員的騷擾。

他說，曾在北京街頭被直接「擄」進安全人員轎車內談話，之後幾乎每週都要遭受對方包括請吃飯、喝茶、邀請共同出遊、按摩、購物，以及親戚被威脅等各種「軟硬兼施」方式的騷擾。

馬先生指出：「他們態度是很客氣的，但是言語之間透露著『我掌握你和你父母親戚所有動向和訊息』的暗示。」

他說，去年7月中國開始實施的反間諜法並非空喊口號，因「以前來找我們的，都還只是各省市的公安部門人員。現在我聽說，各大部門和組織內部都成立了所謂『情報部門』」。

在馬先生看來，中國的真正新聞已死。

間諜 成蕾 習近平

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