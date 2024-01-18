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中國副總理何立峰會美前財長：中國經濟前景十分光明

記者陳宥菘／即時報導
中國副總理何立峰18日會見美國前財長、華平集團主席蓋特納。圖為何立峰去年9月出席第10次中歐經貿高層對話聯合記者會。（路透）
中國副總理何立峰18日會見美國前財長、華平集團主席蓋特納。圖為何立峰去年9月出席第10次中歐經貿高層對話聯合記者會。（路透）

新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰18日在京會見美國前財長、華平集團主席蓋特納（Timothy Geithner），雙方就中美關係、中國經濟、資本市場等議題交換看法。何立峰表示，中國經濟前景十分光明，將持續擴大高水準對外開放。

何立峰表示，中國經濟維持回升向好勢頭，高品質發展紮實推進，前景十分光明。中國將持續擴大高水準對外開放，完善市場化法治化國際化營商環境，歡迎華平共同參與中國資本市場建設，共享發展機會。

蓋特納表示，華平已進入中國30年，是來華最早的全球資產管理投資公司，將持續深耕中國市場。

蓋特納於2009年1月至2013年1月擔任美國財政部長，效力於歐巴馬政府。在就任財長前，他曾擔任聯準會紐約聯邦儲備銀行行長，與美國時任財長鮑爾森（Henry Paulson）、時任聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）被稱為「救市三人組」，通過一系列「非常」干預手段，應對2008年爆發的金融危機。

據香港01報導，蓋特納在任美國財長期間，在2009、2010、2011及2012年多次訪華。

聯準會 國務院 鮑爾

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