中國貨幣政策 劃歸中共黨中央領導

北京修正《中國人民銀行貨幣政策委員會條例》，讓貨幣政策的最終決定權歸屬中共 （中通社）

據新華社報導，中國國務院 總理李強簽署國務院令，公布《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決定》，對《中國人民銀行貨幣 政策委員會條例》等法規進行修正，其中該條例增加一條，作為第二條，讓貨幣政策的最終決定權歸屬中共，條文規定：「貨幣政策委員會工作堅持中國共產黨的領導，推動健全現代貨幣政策框架，重要事項報黨中央、國務院。」

另貨幣政策委員會的組成則從第5條改為第6條，規定由下列單位和人員組成，包括中國人民銀行行長；國務院副秘書長1人；國家發展與改革委員會副主任1人；財政部副部長1人；中國人民銀行副行長2人；國家金融監督管理總局局長；中國證券 監督管理委員會主席；國家統計局局長；國家外匯管理局局長；中國銀行業協會會長；以及專家委員3人。並規定貨幣政策委員會組成單位和人員的調整，由國務院決定。

另在第7條中規定，貨幣政策委員會委員包括當然委員及提名委員。中國人民銀行行長、國家金融監督管理總局局長、中國證券監督管理委員會主席、國家外匯管理局局長為當然委員，其他委員為提名委員，其人選由中國人民銀行提名或者中國人民銀行商有關部門提名，報請國務院任命。

貨幣政策委員會中的專家委員除應符合第9條規定的條件外，還需具備一、具有高級專業技術職稱，從事經濟金融工作10年以上，具有較高的學術水準；二、非國家公務員，並且不在任何營利性機構任職，等兩項條件。

委員任期也不一樣，其中由中國銀行業協會會長擔任的委員，其任期一般不超過5年；專家委員一屆任期不超過3年，最長任期一般不超過兩屆。

另由於去年因機構改革已掛牌成立了「國家金融監督管理總局」，因此在《國務院關於實施銀行卡清算機構准入管理的決定》中將原「銀監會」修改為「國家金融監督管理總局」。另在《國務院關於實施金融控股公司准入管理的決定》第一、二部分，都將「中國人民銀行」修改為「國家金融監督管理總局」。