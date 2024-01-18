我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上有最安全的座位嗎？ 答案恐讓你失望

中國人口下降幅度 相當於美國少了一個新墨西哥州

中國經濟學家茅於軾遭禁言多年 95歲移居加拿大

中央社台北18日電
遭到中國當局禁言多年的自由派經濟學家茅於軾，去年中離開北京到加拿大定居，且不打算回國。（美聯社）
遭到中國當局禁言多年的自由派經濟學家茅於軾，去年中離開北京到加拿大定居，且不打算回國。（美聯社）

遭到中國當局禁言多年的自由派經濟學家茅於軾，去年中離開北京到加拿大定居，且不打算回國。近日茅於軾在當地慶祝95歲生日的照片在社群網站上流傳，許多網友感慨他如此高齡仍寧願遠走異國。

美國之音（VOA）今天報導引述茅於軾友人、時評人蔡慎坤說，茅於軾夫婦到加拿大後就住在女兒家，生活條件都好，老先生目前不便接受媒體採訪，但他的身體狀況和各方面都不錯。

蔡慎坤並表示，無論從年齡、從現實、還是從現在的政治情況來說，茅於軾現在都不準備回國了。他還透露，當茅於軾提出要出國時，是國安主動把他送上飛機的，「巴不得讓他早點走」。

茅於軾在中國已經沉默多年。2019年7月，茅於軾創辦的智庫天則經濟研究所被當局取締、吊銷旗下公司營業執照。當時他的家人轉告：「上面已經下令，不允許茅老師再接受採訪了，希望你們能理解，非常抱歉！」

報導說，茅於軾在文革期間努力鑽研經濟學，1979年提出擇優分配原理，後調入中國社科院美國所任研究員；1986年赴美國哈佛大學做訪問學者。

2014年，茅於軾的著作被當局點名禁止發行。此前，他曾就偶像化毛澤東、一胎化政策、建造航空母艦等敏感議題公開發表反對或批評言論，並提出建議。

近日在社群平台X流傳的照片中，除了茅於軾夫婦在溫哥華慶生畫面，還有他在1月13日手書國學大師陳寅恪所作王國維紀念碑銘文：「獨立之精神 自由之思想」。

加拿大 社群網站 哈佛大學

上一則

華爾街日報：中國房市仍沒有觸底跡象

延伸閱讀

杜魯多：若川普第2任 加拿大恐「不會好受」

杜魯多：若川普第2任 加拿大恐「不會好受」
字節跳動傳在加拿大、澳洲設研發中心 已外派120人

字節跳動傳在加拿大、澳洲設研發中心 已外派120人
美股「七巨頭」市值多偉大？相當於加拿大、日本和英國股票市值總和

美股「七巨頭」市值多偉大？相當於加拿大、日本和英國股票市值總和
中國1留學生因「潛在間諜」危險 遭加拿大拒絕入境

中國1留學生因「潛在間諜」危險 遭加拿大拒絕入境

熱門新聞

「北大校花」彭高唱北漂13年後，回老家賣臭豆腐。（取材自彭高唱社群媒體帳號）

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

2024-01-15 08:30
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

2024-01-11 14:34
圖為中國《科技日報》前總編輯劉亞東。（圖／取自微博）

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

2024-01-14 09:45
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

2024-01-15 06:30
在美國生活的一位博主買了一台中國製三輪車送給公公，公公第二天就載著一家人出去兜風。(取材自快科技)

中製「三蹦子」在美火了 警察也愛

2024-01-13 01:13
李老師坐在鋼琴旁大笑被做成表情包。（視頻截圖）

你可能看過…鋼琴旁大笑的表情包紅9年 陝西李老師成苦主

2024-01-17 07:30

超人氣

更多 >
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議

減重50公斤才掀話題… 賈玲「五官變形」大臉海報惹爭議
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕
素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相
賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？

賣房獲得64萬元利潤 如何避免資本利得稅？