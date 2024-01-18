中國經濟學家茅於軾遭禁言多年 95歲移居加拿大

遭到中國當局禁言多年的自由派經濟學家茅於軾，去年中離開北京到加拿大定居，且不打算回國。（美聯社）

遭到中國當局禁言多年的自由派經濟學家茅於軾，去年中離開北京到加拿大 定居，且不打算回國。近日茅於軾在當地慶祝95歲生日的照片在社群網站 上流傳，許多網友感慨他如此高齡仍寧願遠走異國。

此生不回去了 茅於軾告別中國 https://t.co/NCS3NAHJfs pic.twitter.com/clgcyldbBQ — RFI 華語 - 法國國際廣播電台 (@RFI_TradCn) 2024年1月18日

美國之音（VOA）今天報導引述茅於軾友人、時評人蔡慎坤說，茅於軾夫婦到加拿大後就住在女兒家，生活條件都好，老先生目前不便接受媒體採訪，但他的身體狀況和各方面都不錯。

蔡慎坤並表示，無論從年齡、從現實、還是從現在的政治情況來說，茅於軾現在都不準備回國了。他還透露，當茅於軾提出要出國時，是國安主動把他送上飛機的，「巴不得讓他早點走」。

茅於軾在中國已經沉默多年。2019年7月，茅於軾創辦的智庫天則經濟研究所被當局取締、吊銷旗下公司營業執照。當時他的家人轉告：「上面已經下令，不允許茅老師再接受採訪了，希望你們能理解，非常抱歉！」

報導說，茅於軾在文革期間努力鑽研經濟學，1979年提出擇優分配原理，後調入中國社科院美國所任研究員；1986年赴美國哈佛大學 做訪問學者。

2014年，茅於軾的著作被當局點名禁止發行。此前，他曾就偶像化毛澤東、一胎化政策、建造航空母艦等敏感議題公開發表反對或批評言論，並提出建議。

近日在社群平台X流傳的照片中，除了茅於軾夫婦在溫哥華慶生畫面，還有他在1月13日手書國學大師陳寅恪所作王國維紀念碑銘文：「獨立之精神 自由之思想」。