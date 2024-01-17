中國弱復甦 經濟成長率5.2%但居民獲得感不強

中國國家統計局17日公布2023年國民經濟運行情況。數據顯示，2023年GDP比上年增長5.2%。圖為山東煙台一家商場。（新華社）

中國今天公布2023年經濟成長率5.2%，符合預期。不過，多位經濟學者指出，中國去年是「弱復甦」，僅部分產業恢復，且是不穩定恢復；居民對經濟恢復的獲得感不強，更傾向於增加儲蓄 而非消費。

中國國家統計局17日公布2023年國民經濟運行情況。數據顯示，2023年GDP比上年增長5.2%。

對此，陸媒「財經」雜誌引述粵開證券首席經濟學家羅志恆指出，2023年經濟運行呈現出3個特點：

一是結構性恢復，而非全面恢復，經濟增長主要靠服務業、高端製造業帶動，房地產、金融業、網路平台經濟等仍受到衝擊。因此就業 也是結構性的，服務業和基建投資帶動農民工就業形勢好轉，但青年就業壓力較大。

二是不穩定恢復，內生動能相對不足，表現在消費、製造業投資恢復不足，受外部變化的影響會比較大。

三是名目GDP增速低於實際增速，導致居民收入增速、政府財政收入增速、企業營業收入和利潤增速偏低，產生了宏觀與微觀感受的背離。去年前3季實際GDP年增5.2%，但名目增速只有4.9%。

2023年是中國疫情 過後經濟復甦的第一年，但V字反轉並未出現。中國銀行研究院研究員梁婧認為，房地產市場供求關係發生重大變化，儘管官方推出有利政策，但市場預期短期內較難扭轉。國際需求減弱，對出口經濟也有影響。而去年前3季的政策力度比預期還保守。

據報導，多名中國專家表示，過去一年以及當前，經濟發展的突出問題依舊是有效需求不足、預期偏弱，經濟內生修復動能仍需加強。

根據中國國家統計局今天公布，2023年社會消費品零售總額人民幣47兆1495億元（約6.6兆美元），年增7.2%（2022年為年減0.2%）。

不過，報導引述中國銀行研究院發布的「中國經濟金融展望報告」指出，2023年消費高成長很重要的一個原因是前一年基數較低，剔除基數效應後，消費整體仍呈現弱復甦。

野村證券首席經濟學家陸挺表示，有統計顯示疫情期間，中國居民的超額儲蓄增加了10多兆元，當時預計2023年將出現巨大的報復性消費反彈。然而，2023年居民在消費上還是較為謹慎。

羅志恆認為，居民的消費需求被諸多因素抑制。譬如有些預售屋未能順利交付、居民購房更加謹慎，導致家電、家具、裝潢等消費低迷；經濟名目增速不及實際增速，股市低迷，導致居民對經濟恢復的獲得感不強，使得居民更傾向於增加儲蓄而非消費。

中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，消費偏弱的根本原因還是收入增長沒有顯著超過GDP增速。想要提振消費，必須增加居民收入。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤認為，如果2024房地產基本穩定，消費者信心基本能穩定下來，在此情況下，之前在疫情期間累積的一些超額儲蓄會略有釋放。