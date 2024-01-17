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拼出海落地合規 TikTok正轉移中國員工至海外

記者黃雅慧／即時報導
伴隨著全球用戶持續增加，TikTok在出海過程中也遭遇各種合規的挑戰與考驗。(美聯社)
伴隨著全球用戶持續增加，TikTok在出海過程中也遭遇各種合規的挑戰與考驗。(美聯社)

界面新聞報導，從2023年11月起，中國知名科技企業字節跳動旗下TikTok在中國工作的前後端開發、數據、算法等職員陸續接到轉職至海外工作的通知。工作地點包括新加坡、澳洲、加拿大和美國。但字節跳動並未正式回應。知情人士指出該舉是為出海合規正常操作。

報導指出，TikTok員工指出，如果接受轉職能獲得比在中國國內多一倍左右的薪資和兩年租房補貼；如果不接受轉職，暫未被要求強制離職，但TikTok業務在中國的工作職位已大幅縮減。

據了解，TikTok一些部門有相當大比例的員工已經自願轉至海外工作，也有一部分員工因為個人或家庭等因素不願意轉職。

報導引述知情人士說法稱，此舉屬於TikTok為了在全球合規運營的正常操作。目前，合規是企業出海面臨的首要問題，如果產品不合規，公司的增長以及營收就無從談起。

近期，TikTok在印尼的TikTok Shop被迫關閉，據悉是違反當地限制社交媒體上的商品銷售相關法規，而在當年12月，在TikTok宣布與當地電商達成戰略合作，投入15億美元為業務發展提供資金支持，這才讓TikTok電商在印尼恢復上線。

TikTok在2020年曾被美國、歐盟、澳洲等多地以數據安全為由進行調查。當年8月，有傳聞指出TikTok與微軟達成出售交易，但最終TikTok還是在美國保持獨立運營。為了應對該風險，TikTok自當年開始相繼在歐洲、美國等地建立數據中心，並接受當地監管。

綜合中國媒體整理，中國企業在出海時碰到合規問題實務上不脫幾個領域：一是公司雇傭配比，要採用當地勞工；二是董事成員配比，有些地區要求董事要有當地籍。

TikTok已成為全球受歡迎平台之一。機構DataAI的數據顯示，TikTok全球月活用戶已近10億。其中，TikTok在美國月活用戶已超1.5億，接近其總人口的45%。

據The Information報導，字節跳動去年第二季收入增長超過40%，達290億美元，而來自海外市場的收入佔字節跳動總營收的近20%。由此推算，其去年海外市場的營收大概率將超過200億美元，增長率達到50%以上，而這部分收入主要由TikTok貢獻。

TikTok 澳洲 印尼

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