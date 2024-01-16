李強：中國2023年GDP預計增長5.2%

中國國務院總理李強16日在​達沃斯論壇發表演講。（新華社）

中國國務院 總理李強 16日出席達沃斯世界經濟論壇時表示，中國經濟表現可以承受起起伏伏的考驗，2023年的經濟增長速度有5.2%，達成設下的5%增長目標。

市場關注中國2023年經濟表現，中國國家統計局將在17日公布2023年第4季以及全年經濟數據，李強已經提前透露消息。

中國國務院在2023年3月政府工作報告指出，中國2023年經濟成長目標為5%左右。中國2023年前三季經濟成長率依序為4.5%、6.3%、4.9%。

但5.2%的增長幅度，遠不及2023年一開始經濟學家對中國疫情 放開後的反彈期待，5.2%的增長也是建立在2022年實施嚴格疫情封控，導致「基期較低」的結果。

美國之音報導，李強率領的140人中國代表團是今年達沃斯論壇的最大看點之一。

全球最大的政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）總裁布藍默（Ian Bremmer）15日表示，達沃斯最大的故事是中國龐大的代表團。「140人的代表團裡有10位部長，都具有經濟背景。」

中國龐大的代表團包括商務部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝，以及外交部副部長馬朝旭、中國國際經濟交流中心副理事長朱民、清華大學五道口金融學院副院長張曉燕、春華資本創始人胡祖六、攜程集團首席執行官孫潔、海信集團董事長賈少謙、寧德時代董事長曾毓群等。

李強是繼2017年中國國家主席習近平以來，出席達沃斯論壇的最高層級中國官員。環球時報社評稱，達沃斯論壇是中國領導人向外界闡明中國發展理念的重要場合。本屆論壇上，「中國將一如既往展現擴大開放、支持全球化的堅定態度，不斷續寫中國與世界融合發展、相互成就的故事。」

美國政治網站Politico 15日報導，中國代表團的「規模和意圖」令美國擔心。報導還援引美國國務院12日的消息稱，美國正在安排布林肯與一名瑞士官員會面，以確保以中立著稱的瑞士，不會被中共的「潛在示好」所左右。