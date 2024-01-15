倚賴台灣科技產品？去年中國半導體進口呈兩位數下滑

統計顯示，去年中國半導體進口數量與金額均呈兩位數下滑。（新華社）

台總統蔡英文今年元旦曾表示，中國對台灣高科技產品進口的依賴，遠超過台灣傳統產業對中國市場出口的依賴程度。不過一個警訊是，中國海關總署最新統計數據顯示，2023年中國累計進口集成電路4,795億顆，較2022年下降10.8%；進口金額3,494億美元，下降15.4%。

此外，2023年中國二極管和類似半導體組件進口量也下降23.8%。

上海第一財經引述業內人士分析認為，中國集成電路和半導體設備進口疲軟，反映2023年全球經濟逆風，特別是中國智慧型手機和筆電銷售疲軟等因素影響。與此同時，中國企業也在努力提高本土晶片 產量，以減少對進口晶片的依賴。

「一方面是低端消費電子芯片需求的疲軟，另一方面是需求更大的高端AI 芯片的禁售，兩個主要因素導致了去年中國芯片進口量的急居下滑。」中國一名晶片企業管理人士對第一財經表示。

報導指出，盡管中國在AI晶片領域要實現大規模出貨仍有待時日，但得益於中國政府對建立更具彈性的晶片供應鏈 的推動，在傳統晶片生產領域，中國本土廠商正積極提升產能，這些晶片可用於汽車和家電等設備，不受美國當前限制措施影響。

公開信息顯示，中芯國際、華虹集團、合肥晶合集成擴產最積極，擴產將聚焦於驅動晶片、CIS/ISP與功率半導體分立器件等特殊工藝。

第一財經指出，有機構統計數據顯示，中國本土半導體廠商2023年產能年比增長12%，達到每月760萬片晶圓的產能，預計2024年產能將再成長13%，達到每月860萬片晶圓。分析師認為，中國國內大部分的成熟晶片需求可以通過本地生產來滿足。

IC研究公司Trend Force近期一份報告稱，中國目前有44家正在運營中的半導體晶圓廠，另有22家在建。該機構預測，到2024年底，32家中國晶圓廠將擴大28奈米以及更舊的成熟晶片產能。

Trend Force預測，到2027年，中國成熟製程產能在全球的份額將從2023年的31%增至39%。若設備採購順利，還有進一步增長的空間。