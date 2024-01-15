中國最高人民法院 稱將增加裁判文書上網

中國全國高級法院院長座談會7月11日在貴州貴陽召開。(中新社)

中國法界一度擔心裁判文書上網公開會終止，繼去年底最高人民法院澄清只是上網的標準需要「優化」後，近日再明確提出會加大上網力度，稱上網文書數量應當「保持相當規模」。

綜合新華社、中國青年報等媒體報導，中國全國高級法院院長會議14日在北京召開。最高人民法院院長張軍表示，「隨著國際國內環境發生深刻變化、大數據技術飛速發展，要求我們深化司法公開工作」。

他表示，具有法治引領、教育、警示作用的文書，都應當上網；最高人民法院、高級人民法院的文書，要更多地上網；上網文書數量應當保持相當規模，並應當覆蓋各審判領域、多種案件類型。

張軍並強調，要平衡好文書公開與當事人合法權利、隱私保護之間的關係，上網公布裁判文書要隱去相關識別訊息，確保當事人及其家人的生活工作、各類企業單位的經營發展不受裁判文書上網公布的影響。同時也要加大法院案例庫建設力度，為社會公眾學法、專家學者科研、律師辦案服務。

2023年12月中媒報導，在中國最高法院主導下，「全國法院裁判文書庫」將於今年1月上線，這套系統僅供法院人士在內部專網檢索裁判文書，不對外公開，引發外界質疑已運行10年、供公眾免費查詢的中國裁判文書網是否會停止。法界人士並指出，2023年中國法院裁判文書公開速度已明顯放緩。

中國最高人民法院相關負責人隨後表示，「公開」與「公布」不能畫等號，司法公開並不意味著所有司法訊息都要在網路上發布，裁判文書上網的標準需要「優化」，將按「穩慎適當」等原則持續推進，從未叫停過文書上網。同時將另建案例庫相互補充。

財新網今天引述觀察人士說，最高法院在此次全國高級法院院長會議上的表態，或許是感受到了外界的壓力，至於裁判文書上網公開的力度實踐中會不會加強，「還需要觀望，讓子彈再飛一會兒」。