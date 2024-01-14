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賴清德：不因國會沒過半而失志 盼監督更有效率

中對台5大關鍵時間點 5/20就職日前恐加大施壓

中央社台北14日電
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，台灣總統大選結束後，中共對台政策有5大重要觀察時間點。美聯社
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，台灣總統大選結束後，中共對台政策有5大重要觀察時間點。美聯社

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，台灣總統大選結束後，中共對台政策有5大重要觀察時間點；推估中國「兩會」後、5月20日總統就職日前，北京將對台加大施壓。

張五岳今天接受中央社記者訪問表示，中共對台政策5大重要觀察時間點分別為，1月13日開票日、選後中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）首次例行記者會、2024年對台工作會議、全國人民代表大會和中國人民政治協商會議（兩會）、5月20日總統就職日。

張五岳表示，民進黨總統候選人賴清德贏得總統大選，國台辦昨發聲明強調民進黨不代表主流民意、阻擋不了統一大勢，顯示中共「失望不絕望」，因為除了總統得票率外，民進黨立法委員席次未過半，中共對台工作大政方針不會有重大改變。

美國在台協會（AIT）今天下午發布新聞稿表示，美國政府遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣，前副國務卿史坦伯格（James Steinberg）、前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）在今天抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）隨行。

張五岳指出，台灣選舉結束後，國台辦第一場例行記者會為另一個觀察時間點，推估國台辦勢必會關注美國特使團訪台一事，可看看從北京的角度來說，這個特使團究竟是「外部勢力」或是美中管控「台獨」的具體表現。

他說，必須關注今年3月4、5日「兩會」召開前的2024年對台工作會議。張五岳提醒，台灣選舉結束後，對岸也需要一段時間沉澱，對台政策尚不會有重大宣示和改變，可先觀察中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧於2024年對台工作會議發表的重要講話。

「兩會」也是觀察時間點。張五岳指出，到時可看中國領導人習近平有否發表涉台重要談話；另外全國人民代表大會會議是否進行反分裂國家法施行細則等涉台相關立法。

張五岳認為，「兩會」後到5月20日總統就職日前，中共恐加大對台施壓，包括文攻武嚇、經貿脅迫等作為，儘管賴清德勝選在北京預期內，台灣選舉結果也不會影響兩岸關係結構性改變，不過仍要透過一些做法表達態度，這是對內交代，也是對外宣示。

他強調，中共升高台海緊張情勢，目的也是為了使賴清德的總統就職日演說可以回到北京容忍底線；隨著美國總統大選逐漸加溫，加上中美有恢復溝通，台灣選舉結果呈現「朝小野大」，推估中共對台有所施壓、管控，不過不會有重大危機、衝突發生。

中共 兩會 台灣選舉

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