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台大選落幕收各國賀電 中國這單位最忙 新聞稿發不停

王毅：台獨是條死路，台灣從來不是一個國家

記者陳言喬／即時報導
中共政治局委員、外交部長王毅（左）十四日訪問埃及，與埃及外長共同會見記者，談到台灣問題。（路透）
中共政治局委員、外交部長王毅（左）十四日訪問埃及，與埃及外長共同會見記者，談到台灣問題。（路透）

台灣大選後，正在埃及訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅14日在開羅表示，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是；台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能；台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。

據中國外交部官網，王毅14日訪問埃及並與埃及外長舒克里會談後共同會見記者。有記者問及中方對台灣地區領導人選舉後兩岸關係和台灣局勢的看法。

王毅表示，台灣地區選舉是中國的地方事務。不管選舉結果如何，都改變不了世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，都改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。

王毅表示，80年前，就在今天所在的開羅，中、美、英三國發表「開羅宣言」，明確規定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」。此後，1945年中美英蘇聯合發表的「波茨坦公告」第八條規定「開羅宣言」條款必將實施。日本則接受「波茨坦公告」，宣布無條件投降。這一系列具有國際法律效力的檔構成了戰後國際秩序的組成部分，也奠定了台灣是中國不可分割領土的歷史與法理根基。

王毅強調，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更不是；台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能；台灣島內誰想搞台獨，就是分裂中國國土，必將受到歷史和法律的嚴懲。國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對。

王毅說，台獨嚴重威脅台灣同胞的福祉，嚴重損害中華民族根本利益，也將嚴重破壞台海地區和平穩定，是一條絕路，更是一條死路。中國終將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱。「我們相信國際社會將繼續根據一個中國原則，支持中國人民反對台獨分裂活動、爭取國家統一的正義事業」。

王毅 日本 中共

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