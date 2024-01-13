日外相祝賀賴清德當選 中使館跳腳：這是中國內部事務

日本外務大臣上川陽子祝賀台灣這次民主選舉順利進行及賴清德勝選，引發大陸駐日本大使館強烈不滿。（美聯社）

民進黨總統候選人賴清德13日贏得大選後，日本 外務大臣上川陽子隨即透過外務省網站發表聲明，為台灣這次的民主選舉順利進行和賴的勝選表示祝賀。此舉引發中國駐日本大使館 發表新聞稿表達強烈不滿和堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉。

中國駐日本大使館14日上午透過微信 公眾號發布新聞稿稱，「台灣地區選舉結果揭曉後，日本外相公然表示祝賀。有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神」。

新聞稿表示，「台灣是中國的台灣，台灣地區選舉是中國內部事務。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。我們嚴肅敦促日方深刻反省侵台歷史，切實恪守在台灣問題上所作承諾，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾」。

上川13日表示，台灣為日本極重要的盟友、珍貴的友人，雙方共享基本價值，有著密切經貿關係和民間往來。日本政府盼與台灣基於維持非官方、實務關係的立場，進一步深化日台之間的合作與交流。上川並稱，日方期待台灣議題可以透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。