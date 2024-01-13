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中學者：若賴清德續走台獨路線 對台經貿優惠不會一直維持

特派記者謝守真／上海即時報導
上海東亞研究所助理所長包承柯。（特派記者謝守真／攝影）
上海東亞研究所助理所長包承柯。（特派記者謝守真／攝影）

2024總統大選13日由民進黨候選人賴清德勝出。上海東亞研究所助理所長包承柯表示，賴清德上台之後，會給兩岸關係帶來「新危機」感，尤其中國把「蔡英文路線」同樣看作「台獨」路線，這對兩岸關係是個大挑戰。他期盼賴清德四年任期內，都能以謹慎的姿態處理兩岸關係，不要「冒天下之大不韙」，挑戰兩岸關係基本的原則及紅線。

包承柯受訪時指出，這次選舉在賴清德勝出而侯友宜和柯文哲落敗的情形下，產生一個問題，即賴清德的當選實際上是在未過半數的情況下所選出僅有40%而已，且在立院也並未過半，形成少數權力的架構，顯示出政治機構的脆弱性。

包承柯強調，台灣內部對於「下架民進黨」的態勢基本上還是存在，這也等於不同政黨在「下架民進黨」的目標一致。他提到，選舉結果顯示，有近6成選民希望下架民進黨，但由於彼此對下架民進黨的方式不同而出現分裂，下架成功未果，「這也表現出在野黨的不成熟」。

包承柯說，此次選舉有一特點，即柯文哲的年輕人勢力非常強大，形成新一代台灣政治架構裡的重要政治力量。「這不僅在此次選舉產生影響，在未來的政治當中將會繼續產生影響，而是一個很大的變化」。

他預期，在未來兩岸交流上，中國必須更加重視柯文哲底下中間路線的選民，尤其是當中偏年輕且不主張台獨的選民。而國民黨內部不團結，也是此次選舉所反映出來的問題關鍵點，國民黨需要深入反省。

談到未來兩岸關係，包承柯提醒，在賴清德上台之後，會給兩岸關係帶來「新危機」感。賴清德在選舉期間提到，要堅持「蔡英文路線」，但這對兩岸關係是個大挑戰，因為中國把「蔡英文路線」看作為「台獨」路線，「是不可接受的」。

他指出，若賴清德要繼續在「蔡英文路線」上處理兩岸關係，續走台獨路線，這對兩岸關係是「減分」，只會加劇兩岸間的緊張衝突，「中國一定會再加大反台獨的基本立場」。

儘管賴13日在勝選感言使用較為謹慎的詞彙，但「接下來要看賴怎麼做」，「希望他在未來四年裡，都是以謹慎的姿態處理兩岸關係」，而不要「冒天下之大不韙」，去挑戰兩岸關係基本原則和紅線。

而就兩岸經貿議題，包承柯認為，中國過去幾周已不斷在ECFA上提出問題，若賴清德繼續採取對抗性，又或續走台獨分裂路線，「中國對台灣的經貿優惠政策，不會一直維持下去」。若往後賴清德不採取改進措施，兩岸經貿關係也會進一步加劇與脆弱產生問題。

至於未來賴清德要如何穩住兩岸關係，包承柯指出，最主要的是「九二共識」，這是維持兩岸關係的重要基礎。他期盼，賴清德能在「九二共識」及「一個中國」問題上做出更加明確的表達，「並非用今（13）日所謂憲政體制的說法來搪塞」。

他呼籲，民進黨需要對台獨黨綱做出調整，「這是一個重要方向」，尤其美國學者也公開發文，「這是一個必然的趨勢」。若民進黨不修改台獨黨綱放棄台獨分裂主張的話，「那兩岸之間的溝通和交流並不會出現」。

賴清德 民進黨 蔡英文

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