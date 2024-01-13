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因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

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中國國台辦：民進黨不能代表主流民意 擋不了統一大勢

特派記者陳政錄、謝守真／北京、上海即時報導
中國國台辦發言人陳斌華。記者陳政錄／攝影
中國國台辦發言人陳斌華。記者陳政錄／攝影

2024總統大選結果出爐，民進黨候選人賴清德當選，中國國台辦發言人陳斌華13日晚間表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

陳斌華還說，我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

往年台灣總統大選投票日，國台辦均全程緊盯，加班至深夜，駐北京台媒也會前往位於廣安門的國台辦辦公樓，掌握中方第一時間回應。今年，陳斌華並未親自出面受訪，但國台辦方面也於晚間提供回應聲明，題為「國務院台辦發言人評論台灣地區選舉結果」。

以2012年馬英九連任當晚為例，時任國台辦發言人楊毅即出面發言，表示選舉結果證明﹐兩岸堅持九二共識的和平發展道路是正確的，而後中方再以中共中央台辦、國務院台辦「發言人」名義，發表正式回應。

不過，2016年、2020年，國台辦發言人均未親自出面發言。其中，2016年，在蔡英文發表當選演說後，中方由中共中央台辦、國務院台辦「負責人」發表談話，表示注意到「台灣地區」選舉結果，稱中方對台大政方針不因此而改變，將繼續堅持「九二共識」；但同年5月20日，由於蔡英文就職演說仍未承認「九二共識」，當天下午中共中央台辦、國務院台辦負責人再次發表談話，提出「這是一份沒有完成的答卷」的說法，兩岸關係隨之急轉直下。

2020年蔡連任時，國台辦則在深夜，以時任國台辦發言人馬曉光名義發表聲明，表示願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

中國學者紛對兩岸關係前景不表樂觀。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣坦言，賴清德的兩岸論述甚至比蔡英文更倒退，中國將繼續按照自身節奏推動對台政策，並加大反台獨、反外部勢力干涉力度；廈門大學台灣研究院教授唐永紅說，賴清德基本上無法處理好兩岸關係，ECFA有可能走向全面終止。

李振廣說，賴清德僅提到所謂「中華民國的憲政體制」，還說了「不卑不亢」等，在字裡行間中，沒有感受到對兩岸關係和平發展的期待，仍是抱著與中國對抗的目的往前走，在此之下，「兩岸關係一點都不樂觀，只能在對撞中尋找新的方向和出路」。

李振廣補充，從選舉結果還可看到，藍、白兩陣營的總得票數是超過綠營的，顯示台灣內部希望兩岸關係和平穩定、反台獨的大有人在，這也將進一步堅定中國推動對台政策的信心。

就近期中方是否對台採取措施，唐永紅提到，就已認定的貿易壁壘調查結果，相信中國有關部門會持續推進，例如ECFA早收清單的關稅減讓，將來可能會全面終止，相關對台政策也會進行反思和調整，以更有利於推進兩岸關係和平發展和完全統一，特別是在爭取民心民意之上。

部分因工作、考試因素無法回台投票的北京台生、台青，於總統大選投票日當晚，聚集在一...
部分因工作、考試因素無法回台投票的北京台生、台青，於總統大選投票日當晚，聚集在一間由台青經營的酒吧，觀看開票結果。(記者陳政錄／攝影)
1月13日台灣總統大選投票日晚間，中國國台辦、海協會辦公大樓仍燈火通明，不時有車...
1月13日台灣總統大選投票日晚間，中國國台辦、海協會辦公大樓仍燈火通明，不時有車輛進入。(記者陳政錄／攝影)
相較往屆總統大選投票日當晚，駐北京台灣媒體到國台辦傳達室等待訊息，今年開放新聞發...
相較往屆總統大選投票日當晚，駐北京台灣媒體到國台辦傳達室等待訊息，今年開放新聞發布廳供記者發稿使用。(記者陳政錄／攝影)

賴清德 中華民國 蔡英文

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