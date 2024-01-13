因應台灣選舉結果 中國國台辦挑燈夜戰

1月13日晚間，中國國台辦辦公樓仍燈火通明，顯示對台灣選舉結果的重視程度。(記者陳政錄／攝影)

台灣2024總統大選結果13日晚間出爐，由民進黨 候選人賴清德勝出，為關注台灣選舉，兩岸主管部門均挑燈夜戰，其中，位於北京廣安門的中國國台辦辦公大樓，晚間6時後仍燈火通明，一直持續到深夜11時許仍有車輛進出，顯示重視程度。對於選舉結果，國台辦也已在晚間10時多發表聲明，稱民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。

台灣2024總統大選投票日當晚，位於北京廣安門的中國國台辦、海協會辦公樓仍燈火通明，一直持續到11時許仍有車輛進出。(記者陳政錄／攝影)

往屆台灣總統大選投票日，國台辦均全程緊盯，加班至深夜，駐北京台媒也會前往位於廣安門的國台辦辦公樓下傳達室，掌握中方第一時間回應，過去藍營勝選時，國台辦發言人甚至會出面講話，但2016、2020年，國台辦發言人均未出面，但仍維持挑燈夜戰的傳統。

以今年為例，記者晚間6時許抵達國台辦辦公樓，整棟建築燈火通明，不時有車輛進出，一直到國台辦晚間10時多發表聲明後，仍有兩、三個樓層未熄燈，並仍有車輛進出。另，有別以往，今年國台辦開放新聞發布廳供記者發稿。

據中國國台辦晚間在現場提供的紙本答覆，題為「國務院 台辦發言人評論台灣地區選舉結果」。

據聲明，中國國台辦發言人陳斌華 13日晚就台灣地區選舉結果表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內（指台灣）主流民意。台灣是中國的台灣。這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。

陳斌華說，我們解決台灣問題、完成國家統一的立場一以貫之意志堅若磐石。我們將堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，與台灣有關政黨、團體和各界人士一道，促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，共同弘揚中華文化，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。