中國全國台企聯：盼民進黨痛定思痛「迷途知返」修正做法

中國全國台企聯會長李政宏。(資料照片／記者陳政錄攝影)

總統大選結果正式出爐，民進黨 總統候選人賴清德 勝出。中國全國台企聯會長李政宏說到，對於今天的選舉結果感到遺憾，但也尊重台灣人民的選擇，在選票比例原則上賴清德是最高的，但不代表最多人支持他，反而反對的人大過支持的人。所以，新一屆的民進黨政府應該要痛定思痛，要提出更好的政策。在兩岸問題上，「希望能夠迷途知返、懸崖勒馬」，修正不正確、不適當的做法。

李政宏受訪時表示，對於今天的整個選舉的結果，「我們感到遺憾」，因為很明顯民進黨執政八年，不論是在內政還是兩岸政策都做得不是很好，所以不只覺得很遺憾同時我們也尊重台灣人民的選擇，再來由這次投票的情況看來，應該說民進黨是「慘勝」。「照道理講一個執政當選不應該得票數是顛倒過來，應該是跟四年前顛倒」，民進黨有必要深刻的檢討，這也代表有這麼多民眾投下對他們的反對票。

李政宏指出，縱使最終比例原則上賴清德是最高票，但不代表最多人支持他，反而是這侯柯兩個人加起來遠遠大過賴清德。簡單來講，即反對的人大過支持的人。所以「我們認為新一屆的民進黨政府應該要痛定思痛」，要提出更好的政策，然後幫助台灣人民能去追求更好的未來和生活。

至於兩岸的政策的部分，李政宏提到，民進黨非常有必要修正以前不正確、不適當的做法，因為此次也代表人民投下不信任票，特別是在兩岸問題上，「希望能夠迷途知返、懸崖勒馬」。因為兩岸唯有密切的交流跟合作，才是兩岸民眾之福。不要再陷入以往兵凶戰危的情況。不論是賴清德或是蕭美琴，兩位切勿在接下來執政的時候，用以往做法體現出抗中的想法。

李政宏強調，賴清德自稱務實的台獨工作者，在此部分「真的很懇切地回應，呼籲他們千千萬萬不要去做這種傻事，應該是要把兩岸關係處理好」。尤其這次國際媒體及各國都非常關注這一次的總統大選，特別是以前美國很少在大選之前針對兩岸的關係發表談話，但這一次「他們還是堅守一中原則，而且反對台灣獨立」。

李政宏補充，基於此，國際輿論都非常關心兩岸關係，特別是台海和平穩定，因為這牽動整個國際社會貿易跟經濟的成長，是「非同小可」，所以賴蕭兩人在做任何的決定和政策前，「務必要深刻地檢討跟反省」，永遠要深刻記得，有非常多民眾「對你投的是不信任票」。

至於未來兩岸交流的部分，李政宏說，「我們不便發表什麼樣的評論」，目前綠營尚未有新的政策，也沒有對外的新說法，「我們一樣聽其言觀其行」，等賴清德520就職典禮時的說法，還有在這個過渡期間，看守政府有無新動向和新作法，特別是ECFA。

李政宏重申，不管是為了選舉的因素也好，還是為了這個所謂的抗中、「親美抗中」、「倚美謀獨」也好，目前的政府一直在阻斷不同的兩岸交流，「我們就要看後面他怎麼做，有沒有改善」。對新政府，必須要去警惕，看見這個警鐘，「我們只能夠期許，能夠提出一些（方法）」，「希望兩岸能更更好」。