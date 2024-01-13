指賴清德勝選兩岸更倒退 中國學者：反台獨力度將加強

賴清德表示，將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心。(記者曾原信／攝影)

2024台灣總統大選，由民進黨候選人賴清德 勝出，他在稍早召開國際記者會時，表示將依照中華民國 的憲政體制推動兩岸事務。對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣坦言，賴清德的兩岸論述甚至比蔡英文 更倒退，中國將繼續按照自身節奏推動對台政策，並加大反台獨、反外部勢力干涉力度；廈門大學台灣研究院教授唐永紅說，賴清德基本上無法處理好兩岸關係，EFCA有可能走向全面終止。

李振廣說，賴清德的兩岸論述，依然是沒有完成的答卷，甚至較蔡英文更倒退。他說，賴僅提到所謂「中華民國的憲政體制」，還說了「不卑不亢」等，在字裡行間中，沒有感受到對兩岸關係和平發展的期待，仍是抱著與中國對抗的目的往前走，在此之下，「兩岸關係一點都不樂觀，只能在對撞中尋找新的方向和出路」。

唐永紅指出，賴清德所說的三個重大意義，有兩點都在攻擊中國，讓人很難理解，這是毫無善意的表述，另一方面，他在兩岸論述中，仍是堅持「一中一台」的定位，若不能回到「兩岸同屬一中」的框架下，他將無法處理好兩岸關係。

李振廣還指出，中國方面，希望兩岸能在堅持「九二共識」的共同政治基礎上，取得好的發展，但相信對賴清德的上台，也已有充分準備，特別是在兩岸各項實力差距越來越大下，中國將按照自身的節奏，進一步推動對台政策，預計在反台獨、反外部勢力干涉的力度還會加大。

李振廣補充，從選舉結果還可看到，藍、白兩陣營的總得票數是超過綠營的，顯示台灣內部希望兩岸關係和平穩定、反台獨的大有人在，這也將進一步堅定中國推動對台政策的信心。

就近期中方是否對台採取措施，唐永紅提到，就已認定的貿易壁壘調查結果，相信中國有關部門會持續推進，例如ECFA早收清單的關稅減讓，將來可能會全面終止，相關對台政策也會進行反思和調整，以更有利於推進兩岸關係和平發展和完全統一，特別是在爭取民心民意之上。

唐永紅認為，ECFA是建立在「九二共識」的共同政治基礎上，「若答卷未達成，收卷後該終止就終止」，否則會導致部分台灣民眾政經取向分離，認為支持民進黨，仍可享受兩岸和平發展的紅利，這樣就長遠而言，並不利於兩岸關係發展。