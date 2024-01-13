中國經濟學家：2024年GDP能否達5%有三個變數

中國首席經濟學家論壇理事長連平13日表示，2024年將有「五雙」因素共同推動中國經濟穩定成長。至於GDP成長率能否達到5%左右水準，與三個變數相關。（取材自植信研究院線上影片）

中國交通銀行前首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事長連平13日表示，2024年將有「五雙」因素共同推動中國經濟穩定成長。至於GDP成長率能否達到5%左右水準，與三個變數相關，分別是房地產的復甦企穩情況、金融市場與民營企業的風險是否緩釋，以及貨幣 政策與財政政策的協調與配合。

綜合第一財經、上海證券報報導，2024年中國首席經濟學家論壇年會13日登場，連平於會上提及的「五雙」分別是：第一是財政貨幣政策雙重擴張。連平表示，2024年財政政策擴張基調非常清晰，貨幣政策與財政政策的協調配合非常重要，宏觀政策的雙重擴張效應能較好地符合經濟運作的實際需求。

第二是雙「率」攜手下調。連平表示，準備金率的下降需求更大，相關政策掣肘更少。利率下調方面，考慮到聯準會降息 可能在今年第二季或第三季開啟，意味著聯準會利率水準將上半年維持高位，或對中國「降息」產生一定的掣肘。整體而言，準備金率下調的機會和空間更大一些。

第三是投資 雙驅動。連平指出，去年房地產投資持續承壓，基礎建設投資相對穩定，製造業投資增速表現較好。預計今年基建投資增速會較明顯地加快，製造業投資將繼續保持不錯的水平。

他還提到，去年決議增發的人民幣一兆元國債專案用於支持災後恢復重建和提升防災減災能力，將拉動社會資金進一步投資，為基礎建設投資帶來推動作用。

第四是消費和出口雙穩定。連平稱，去年消費成長在低基數效應下呈現反彈，預計今年消費將持續維持平穩恢復，出口將持續保持韌性，成長速度將保持相對穩定。具體來看，全產業鏈優勢、中高端製造水準的不斷提升、出口市場多元化策略逐步見效等，都將對出口形成支撐作用。

第五是物價雙回溫。連平說，隨著需求進一步恢復，疊加政策多方面的支持，預計今年CPI將出現溫和上漲；PPI方面，紅海衝突對能源供給、運輸等方面形成一定壓力，在低基數效應之下，預計回升是大機率事件。

連平表示，今年包含美國聯準會、歐洲央行的貨幣政策將改弦易轍，從升息轉向降息，國內的宏觀政策擴張性很明確，在這兩個方面因素的影響下，人民幣很有可能呈現升值態勢，毫無疑問地將對今年的經濟運作帶來許多正面因素。

多家機構普遍預測，2024年中國GDP成長率將達到5%左右的水準。至於實現與否，連平認為取決於三個變數：一是房地產的復甦企穩情況，尤其是關注針對房商的系列政策落地的效果；二是金融市場與民營企業的風險能否得到緩釋；三是貨幣政策與財政政策的協調與配合。