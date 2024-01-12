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葛來儀：劉建超訪美會布林肯 可能接任中國外長

中央社／北京13日電
正在訪美的中共中聯部長劉建超，連日來會見美國國務卿布林肯等政要，受到外界矚目。（中新社）
正在訪美的中共中聯部長劉建超，連日來會見美國國務卿布林肯等政要，受到外界矚目。（中新社）

正在訪美的中共中聯部長劉建超，連日來會見美國國務卿布林肯等政要，受到外界矚目。美國的中國問題研究專家葛來儀表示，這是因為劉建超很可能出任中國外長，並讓美國有了解他的機會。

美國之音（VOA）中文網報導，劉建超是自2023年11月舊金山「拜習會」以來，訪問美國的最高級別中國官員。

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）在受訪時表示，由中共中央對外聯絡部長訪問美國，是「不同尋常的」。

葛來儀指出，對劉建超這次訪問最可能的解釋，以及布林肯（Antony Blinken）接待他的原因，就是劉建超很可能出任中國外交部長。

她認為，劉建超這次訪問，在中國全國人大即將（3月初）舉行會議並正式對他任命前，為美國提供了一個了解他的機會。

根據報導，美東時間12日上午，劉建超與布林肯舉行了

1個小時的會晤。美方出席者還包括主管東亞和太平洋事務的美國國務院助卿康達（Daniel Kritenbrink），以及主管中國與台灣事務的亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）。

報導指出，布林肯與中國官員的會晤，被描述為維持美中溝通管道暢通、負責任地管控兩國分歧，以及持續努力處理各種問題的一部分。這些問題包括全球和區域安全關切，例如俄烏戰爭及台海和平穩定。

一名熟悉這場會晤的消息人士表示，鑑於最近中國在南海的挑釁行動，在外交上直接向中國表明「在台灣選舉前維持地區和平與穩定的重要性，至關重要」。

報導提到，台灣大選之後，美中這兩個世界最大經濟體的溝通仍將持續。布林肯和中國國務院總理李強下週都將出席在瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇。

另一方面，美國將依據行之有年的先例，在台灣大選後派遣一個非官方高層代表團訪台。但中國外交部發言人毛寧11日對此聲稱，台灣的選舉「純粹是中國的內政」，中國堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方接觸。

布林肯 國務院 中共

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