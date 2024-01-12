河南平頂山煤礦場事故 瓦斯氣體突湧出已致8死8失聯

12日下午2點多，河南平頂山天安煤業十二礦發生煤與瓦斯突出（氣體湧出）事故，目前已造成8人罹難，另有8人失聯。（取自微博）

央視報導，12日下午2點多，河南 平頂山天安煤業十二礦發生煤與瓦斯突出（氣體湧出）事故，當時礦井內共有425名工作人員，截至13日凌晨1時，事故已造成8人罹難，另有8人失聯。該礦負責人已被公安機關依法控制。

據報導，事故發生的礦場屬於「天安煤業」，事發時礦井內共有425人，截止12日晚點10點，已升井380人。井下搜救初步核查還有45人，其中，已取得聯繫22人（均在崗位值守狀態）、遇難8人。失聯人數則從15人降至13日凌晨1時的8人。

新華社報導，事發原因初步了解是礦井進風巷外段突發的煤與瓦斯突出（氣體湧出），造成多名人員被困失聯。目前，平頂山市政府已組織多部門到場處置展開救援，現場救援及事故具體原因調查有序進行中。

事故發生後，省委主要領導迅速作出批示，省政府主要領導和分管領導在現場指揮，市委市政府全力組織救援，救援工作正在有序進行。

網易新聞報導，煤與瓦斯突出是礦井中的一大安全隱患，是一種嚴重事故。當煤層或煤與瓦斯在開採過程中突然破裂，大量煤與瓦斯噴出，甚至形成火焰，嚴重威脅著礦工生命安全和礦井設施的完整性。

煤與瓦斯突出主要源於地質構造的複雜性、煤層中構造煤的存在、以及採煤方法的不當。這些因素共同作用，使得煤與瓦斯在地下長期受到地質構造和地下水的影響，產生應力和變形。一旦外界因素如採煤活動或地下水壓力導致煤層或煤與瓦斯失穩，便會突然噴出，形成突出。

煤與瓦斯突出不僅威脅到礦工的生命安全，還可能導致礦井火災和爆炸，破壞設施和設備，此外，它還會降低煤礦的生產能力，給煤礦帶來巨大的經濟損失。