我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ、彭博大幅報導…台灣總統大選 躍國際新聞熱點

報稅季月底開始 政府關門怎麼辦？IRS：確實會亂

比外長：不支持台獨 王毅：中國是和平安全紀錄最好大國

記者黃國樑／即時報導
2024年1月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見陪同德克羅首相訪華的比利時外交大臣拉比卜。（取材自中國外交部網站）
2024年1月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見陪同德克羅首相訪華的比利時外交大臣拉比卜。（取材自中國外交部網站）

據中國外交部網站昨晚消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨12日在北京會見陪同德克魯首相訪華的比利時外交大臣拉比卜。拉比卜表示，比利時將繼續堅持一個中國政策，不支持台獨。而雙方就烏克蘭、巴以局勢等議題交換意見時，王毅表示，在和平與安全議題上，中國是全世界紀錄最好的大國，不願看到任何地方生戰生亂。

拉比卜表示，增進同中方的了解與合作是她這次來華的重要目標。德克魯首相此訪取得正面成果。比方將繼續堅持一個中國政策，不支持「台獨」，期待同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，深化高品質合作，加強人文交流。「去風險」不是關閉經貿合作大門，希望比中經貿關係更平衡，更多歐洲企業進入中國市場。

王毅表示，中方讚賞德克魯首相和拉比卜外交大臣重視中比關係並在訪華期間釋放積極信號，相信德克魯首相此訪將取得圓滿成功，為中比、中歐關係發展注入新的動力。

他說，中比關係維持平穩健康積極發展勢頭，得益於雙方始終相互尊重、相互理解，持續擴大深化互利合作，為兩國人民帶來重要利益，也為中歐關係注入穩定性。他願同拉比卜建立良好工作聯繫，加強交往溝通，共同落實兩國領導人達成的重要共識，推動中比關係不斷邁上新台階。

王毅全面闡述了中國式現代化的本質要求和鮮明特徵，強調中國將堅持走和平發展道路，堅持高品質發展、高水準開放，中國開放的大門只會越開越大。保護主義沒有前途，泛化「去風險」只會帶來更大風險。中國致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎各國企業來華投資興業，願與歐洲國家在綠色發展、應對氣變等領域加強合作。

雙方也就烏克蘭、巴以局勢等議題交換了意見。王毅表示，在和平與安全議題上，中國是全世界紀錄最好的大國。中方不願看到任何地方生戰生亂，將繼續以自己的方式為勸和促進、政治解決熱門議題發揮建設性作用。

王毅 烏克蘭 比利

上一則

比利時總理訪中 要求貿易平衡及勿干預對方政治

延伸閱讀

比利時總理訪中 要求貿易平衡及勿干預對方政治

比利時總理訪中 要求貿易平衡及勿干預對方政治
王毅與俄國外長通話 籲雙方「開展更多戰略合作」

王毅與俄國外長通話 籲雙方「開展更多戰略合作」
建交周年招待會 王毅：中美關係巨輪校準前行是重大命題

建交周年招待會 王毅：中美關係巨輪校準前行是重大命題
與美建交45周年 王毅籲美國放鬆心態、尊重陸核心利益

與美建交45周年 王毅籲美國放鬆心態、尊重陸核心利益

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…
台灣選舉口號「凍蒜」英文怎麼說？ 紐約時報這樣翻譯

台灣選舉口號「凍蒜」英文怎麼說？ 紐約時報這樣翻譯
洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降
陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車

陸軍德州女雇員盜上億公款 買31棟房、70多輛豪車