國泰航班頻取消 CEO曝無關機師流失 全因排班出問題

香港國泰航空行政總裁林紹波11日表示，航班頻取消的成因是規畫機師排班表時，低估了候命機師的數目，他並透露國泰機師流失率「正常」，與此次事件無關。（中通社）

香港 國泰航空近期多次取消多架航班，因航班調度問題引發社會關注。國泰航空集團行政總裁林紹波11日在一場活動後回應此事時表示，事件的成因主要是規畫機師排班表時，國泰低估了候命機師的數目，使之不足以抵銷因病缺勤的人數，除此之外暫未發現其他原因，他並透露國泰機師流失率「正常」。

中新社報導，林紹波11日指出，整起航班調度事件分成兩個階段：第一個階段是2023年聖誕節 到今年1月中旬，國泰低估流感 高峰期候命機師的數目，為避免進一步擴大對乘客的影響，國泰決定取消部分航班，其中大多是短程航班，而相關航班每日有多於一班的班次。

第二階段是今年1月中旬到2月底。林紹波表示，該階段公司需保障乘客春節期間的搭乘，因此到目前為止，國泰未取消春節期間，2月7日至18日這12天時間內的航班。而1月至2月的其他時間，平均每天國泰將取消12班航班。相關安排已通知受影響乘客，以便他們選擇替代服務。

林紹波再次對受影響的乘客表達深切歉意。他承認在個別日子對乘客的通知期非常短，造成不便。他也責成相關工作小組檢討事件，並進行徹底改善。強調在即將推出的2月排班中會汲取教訓，安排更多候命機師。

針對機師流失情況，林紹波回應稱，2023年國泰機師流失率正常，預計今年機師流失率也會維持正常。他還提到，國泰去年進行了許多招募工作，除成功招募新機師外，還有數百名有經驗的機師「回流」。

林紹波強調，國泰目前的運能已由2022年的不足10%升至2023年的70%。去年國泰團隊人數淨成長逾4,000人，他預料今年國泰的人力也將持續增加。