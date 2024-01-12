中國疫後首個常態化春運將至 春運首日火車票開賣

2024春運將從1月26日至3月5日，一共40天，今（12）日春運首日火車票已正式發售。圖為2023年春運期間，上海虹橋火車站來來往往的人群。(路透)

一年一度、被稱為地球上最大規模人類遷徙的中國「春運」，今年將自1月26日開始至3月5日結束，一共40天。根據火車票提早15天預售的慣例，今（12）日，春運首日火車票已正式發售。

綜合央視、澎湃新聞報導，2024春運將從1月26日至3月5日，一共40天。春節假期則從2月10日（正月初一）至2月17日（正月初八），共8天。

國鐵集團客運部負責人指出，2024年鐵路春運是疫情 防控轉段後第一個常態化春運，預計鐵路客流將出現探親流、學生流、務工流、旅遊流疊加，呈現總體高位運行和節前相對平穩、節後相對集中的特徵。

根據預測，春運期間民航運輸旅客量將達8,000萬人次，日均200萬人次，可望創歷史新高。旅客量高峰預計出現在2月8日（農曆12月29日）、2月16日（正月初七）、2月20日（正月十一）及2月25日（正月十六）。

從國內市場來看，民航旅客整體流向為錯峰放假開學、返鄉返崗、出遊旅行等，得益於今年春節假期時間較往年有所延長，「探親+旅遊」將成今年熱門出行模式。

熱門航線主要集中在京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群之間。另外，三亞、海口等南方旅遊城市，以及東北部、新疆 等地的冰雪旅遊城市旅客量將顯著成長。

從國際市場來看，春運期間出境遊市場預計將形成短期旺季，春節前後部分單日國際航班量將出現小高峰，日韓、東南亞 等周邊國家將成為出行熱點，國際探親、留學需求也將有所增長。預計春運期間全民航日均保障航班達1.65萬班。