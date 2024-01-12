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台灣大選在即 香港自由新聞：港大沒派觀選團

中央社香港12日綜合外電報導
香港大學以往會組團赴台灣考察總統和立委選舉，但今年沒有安排觀選團。圖為畢業季的香港大學校園。（中新社）
香港大學以往會組團赴台灣考察總統和立委選舉，但今年沒有安排觀選團。圖為畢業季的香港大學校園。（中新社）

香港英文網路媒體「香港自由新聞」（Hong Kong Free Press）報導，香港大學以往會組團赴台灣考察總統和立委選舉，但今年沒有安排觀選團。

香港自由新聞指出，2016年和2020年香港大學通識教育部都籌辦了台灣觀選團，包括參觀各政黨的辦公室並與學生運動人士進行討論。這樣的考察團吸引社會科學、工程和法律等不同系所的學生。

但今年香港大學不會再組團來觀摩將於明天舉行的台灣大選，因為港大聲稱會定期「更改地點」。

然而，港大的學生發展及資源中心消息人士告訴香港自由新聞，先前規劃觀選團的人員已經離職，而目前的團隊缺乏組織人力。為了保住工作，消息人士要求匿名。

消息人士還說，政治是另一個考慮因素，雖然沒有察覺到來自港大的任何直接施壓，但認為自己「在這種政治氛圍中應該小心謹慎」。

港大傳訊及公共事務處回覆香港自由新聞說，學生發展及資源中心「致力於規劃和實踐為實現特定目標而量身定制的體驗式學習機會和考察之旅…作為持續改善過程的一環，地點和活動有時候會更改」。

消息人士告訴香港自由新聞，通識教育部過往舉辦的台灣觀選團很受歡迎，申請人數都超過30人名額上限。

曾參加2016年觀選團的一位前港大學生說道，她當時對台灣政治並不熟悉，認為那次考察是了解更多資訊的好機會。當年的港大觀選團曾參觀民進黨和國民黨等政黨的辦公室。

香港大學通識教育部也安排團員與太陽花學運人士會面，還參加選舉造勢。

這位要求匿名的前港大學生說：「最大收穫是見證充滿活力的公民參與。非常令人感動的是，那裡的民眾有投票權，他們真的想透過投票做出改變。」

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