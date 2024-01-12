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因「身體原因」 解振華卸任中國氣候變化事務特使

中央社台北12日電
中國生態環境部今天宣布，中國氣候變化事務特使解振華由於身體因素卸任。圖為去年底解振華參加COP28。（美聯社）
中國生態環境部今天宣布，中國氣候變化事務特使解振華由於身體因素卸任。圖為去年底解振華參加COP28。（美聯社）

中國生態環境部今天宣布，中國氣候變化事務特使解振華由於身體因素卸任，由前外交部副部長劉振民接任。

綜合環球網等中國媒體報導，中國生態環境部氣候變化事務辦公室公布，「解振華特使由於身體原因，經中央批准，卸任中國氣候變化事務特使，外交部原副部長劉振民同志接任中國氣候變化事務特使」。

解振華卸任消息公布前，據報導，為落實中美元首去年底在舊金山會晤合作因應氣候變遷的共識，中美「21世紀20年代強化氣候行動工作組」舉行視訊會議，由解振華與美國氣候問題特使凱瑞（John Kerry）主持，雙方相關官員出席，針對能源轉型、甲烷、循環經濟、低碳省/州和城市等重點合作領域工作「進行了深入、友好的交流」。

雙方商定將按照「關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明」共識，在工作組機制下繼續保持密切溝通，交流互鑒，深入展開務實合作。

綜合網上訊息，現年75歲的解振華，1982年起從事環境保護工作，1993年以來先後擔任中國國家環境保護局局長、國家環境保護總局局長、國家發展和改革委員會副主任（正部長級）；2015年3月任全國政協人資環委副主任，2015年4月任中國氣候變化事務特別代表，2021年2月成為中國氣候變化事務特使。

68歲的劉振民曾任中國外交部條約法律司副司長、司長，2013年任外交部副部長，2017年任聯合國副秘書長，至2022年卸任。

另據中國新聞週刊，2023年是解振華坐上談判桌的第16年。2007年，時任國家發改委副主任的解振華在聯合國氣候大會首次亮相，「經歷了全球氣候談判的所有戲劇性現場，走過了中美氣候合作的波峰與波谷」。

據報導，在去年底結束的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）上，有媒體對未來中美氣候合作以及中美關係表達了擔憂，解振華當時回應說，「他（凱瑞）今年已經80歲，我今年75歲了，我們不會離開這個領域，我們還會盡我們的努力來推動這個領域的進程」。

聯合國 氣候變遷 舊金山

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