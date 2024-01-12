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會比利時首相 習近平：中歐之間需要架更多的橋

記者廖士鋒／即時報導
比利時首相德克魯（左）11日至12日訪問中國，12日與中國國家主席習近平會晤。（圖／取自X@Alexander De Croo）
比利時首相德克魯（左）11日至12日訪問中國，12日與中國國家主席習近平會晤。（圖／取自X@Alexander De Croo）

中國國家主席習近平12日下午與比利時首相會晤，他強調，中國對歐政策保持長期穩定，面對變亂交織的國際形勢，中歐之間需要架更多的「橋」，雙方應該更加緊密合作，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，共同促進世界的和平、穩定、繁榮。中國也於12日宣布解禁比利時豬肉。

據央視新聞，習近平向德克魯（Alexander de Croo），中比都是經濟全球化的受益者，在抵制保護主義、維護自由貿易方面有共同利益。中國讚賞德克魯多次公開發聲反對「脫鉤斷鏈」，歡迎比利時企業到中國投資興業，願為他們提供良好營商環境，也希望比方為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。他指出，雙方可以結合各自優勢，擴大在交通物流、生物製藥等傳統領域合作，探討打造綠色發展、數位經濟等合作新增長點。

習近平強調，中國對歐政策保持長期穩定，始終視歐洲為中國的合作夥伴，希望歐洲作為多極世界中的重要力量，發揮積極和建設性作用。面對變亂交織的國際形勢，中歐之間需要架更多的「橋」。他指出，中國願同歐方一道努力，「推動中歐關係在新的一年裡穩中有進，希望比利時作為歐盟輪值主席國為此發揮積極作用」。

德克魯表示，比方將繼續恪守一個中國政策。比方願同中國坦誠對話，深化理解，推動兩國關係在政治、經濟等各領域不斷發展。

中國總理李強12日上午也在北京人民大會堂與德克魯會談，李強指出，中國願同比方鞏固擴大貿易規模，深化物流和港務合作，積極促進跨境電商發展。他並喊話，希望比方秉持開放理念、遵循市場原則，為中國企業提供公正、透明、非歧視的營商環境。雙方要加強科技創新交流合作，發揮互補優勢，深化環保、現代農業、生物醫藥、民用核能、人工智慧等領域合作，加強文化、教育、青年等交流。「希望比利時繼續為推動中歐關係持續健康穩定發展作出積極貢獻」。

德克魯11日至12日訪問北京。11日他先出席了比利時駐北京大使館新館開館儀式，他與比國外相在致辭中表示，比駐北京使館新館的落成體現了比中關係的重要性和比方深化對北京關係的真誠意願。比中、歐中是引導全球治理朝著正確方向發展不可或缺的夥伴。比方願以擔任歐盟輪值主席國為契機，同中國加強各領域對話合作，攜手應對共同挑戰，推動比中、歐中關係取得更大發展。

中國海關總署12日公告，解除比利時非洲豬瘟疫情禁令，相關輸中動物及其產品須符合中國法定檢驗檢疫要求，官方強調此舉是「根據風險分析結果」。此前中國官方在2018年以比利時國內出現非洲豬瘟為由，宣布禁止直接或間接從比利時輸入豬、野豬及其產品。

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