我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平摸過的甘蔗田遭縱火 網友：終於有人看不下去

拜登證實空襲葉門叛軍：不會容忍敵對勢力危害紅海航運

習近平摸過的甘蔗田遭縱火 網友：終於有人看不下去

中國新聞組／北京12日電
中國國家主席習近平(前左)去年12月14日到廣西來賓市的國家現代農業產業園，了解甘蔗良種繁育、種植收成、糖產業發展等情況。(新華社)
中國國家主席習近平(前左)去年12月14日到廣西來賓市的國家現代農業產業園，了解甘蔗良種繁育、種植收成、糖產業發展等情況。(新華社)

中國國家主席習近平去年底到廣西糖料蔗基地考察時摸過的甘蔗，後來被瘋狂朝聖，當地蔗農甚至還因「想摸習近平摸過的甘蔗」人潮太多而收費。不過據媒體報導，習近平摸過的甘蔗近日毀於一場火災，大批公安還因此趕到現場維穩，阻止民眾拍照。有評論人士猜測這根甘蔗是被人放火燒毀，藉此表達對當局的不滿，「這絕對是政治事件」。

習近平去年12月14日到廣西省來賓市國家現代農業產業園黃安優質「雙高」糖料蔗基地考察，習近平除與蔗農、農機手和農技人員親切交流，還實地走訪蔗田，並隨手摸了幾根甘蔗。沒想到頓時成為當地民眾的打卡點，從早到晚都有數百人排隊拍照留念，當地農家向每位拍照的市民收費20元人民幣（約2.8美元），仍擋不住民眾朝聖，甘蔗還被摸到光滑變色。

中國國家主席習近平去年12月14日到廣西來賓市的國家現代農業產業園，了解甘蔗良種...
中國國家主席習近平去年12月14日到廣西來賓市的國家現代農業產業園，了解甘蔗良種繁育、種植收成、糖產業發展等情況。(新華社)

不過，專欄作家高瑜昨天在X平台發文指出，新年剛過，習近平摸過的甘蔗所在的這片甘蔗田竟然被人投擲了多個帶油的稻草製作的火把放火，大火燒成一片。當局緊急出動消防車滅火，派出大批警察和國保趕赴現場阻止群眾拍照。高瑜並質疑這個事件是按照刑法危害國家安全罪，還是按照危害公共安全罪定性，耐人尋味。

甘蔗田被放火焚燒。(取材自X平台)
甘蔗田被放火焚燒。(取材自X平台)

評論人士趙蘭健也在X平台上發文稱，習近平的廣西甘蔗聖地是被村民「一邊燒還一邊笑」燒掉的，「這絕對是政治事件」；並稱摸甘蔗現象是「習近平大神運動」下膜拜迷戀的全民狂傻狀態。評論區有網民留言：「眼淚都快笑出了」、「2024的第一把火，廣西人幹的」、「終於有人看不下去了」。

習近平

上一則

中國經濟還在「青春期」？ 學者發言被酸打工人處「牛馬期」

延伸閱讀

選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了

選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了
蘇貞昌：看到香港和新疆 還要相信習近平？

蘇貞昌：看到香港和新疆 還要相信習近平？
馬稱兩岸關係須相信習惹議 朱立倫：不能斷章取義

馬稱兩岸關係須相信習惹議 朱立倫：不能斷章取義
和馬英九不一樣 侯友宜：任內不觸及統一問題

和馬英九不一樣 侯友宜：任內不觸及統一問題

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22

超人氣

更多 >
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽
世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出