時速450公里…全球最快高鐵明年啟用 京滬2.5小時直達

號稱是全球最快高鐵的CR450，時速可到450公里，將在明年投入使用，未來北京到上海只要2.5小時。（科技日報）

中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）1月9日召開工作會議，當中「CR450」成為引人矚目的關鍵詞。國鐵集團在會上透露，今年將持續深化CR450科技創新工程，完成最新動車組樣車製造並開展型式試驗，預計到2025年將投入使用。它時速可到450公里，未來北京到上海只要2.5小時。

據南華早報報導，按照國鐵的列車命名規則，CR450代表設計時速400公里的列車，其最快穩定速度能達到時速450公里，持續時速為時速400公里。作為中國鐵路科技創新取得的重大成果，復興號列車目前已有350、250和160三個速度等級，數字表示最高時速，分別適應於高速鐵路（高鐵）、快速鐵路（快鐵）、城際鐵路（城鐵）。

經過2年多，CR450動車組研製已取得階段性成果。2023年6月28日至29日在福廈高鐵福清至泉州區完成性能驗證，在湄洲灣跨海大橋，試驗列車以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行；在海尾隧道，試驗列車以單列時速420公里、相對交會時速840公里運行。報導稱，驗證共完成57項科研試驗，各項指標表現良好。

預計中國國鐵在對該項目在全國範圍內開展自動控制、輪軸設計、轉向系統、軌道升級和安全措施等關鍵軌道技術的重點研究之後，CR450高速動車可在2025年投入使用。