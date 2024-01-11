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談保留ECFA關稅減讓條件 中商務部：在一中基礎上磋商

記者陳政錄／北京即時報導
中國商務部發言人束珏婷表示，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商。（取自中國商務部官網）
中國商務部發言人束珏婷表示，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商。（取自中國商務部官網）

中國商務部日前預告，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。在11日下午召開的例行記者會上，中國商務部發言人束珏婷就在什麼樣的條件下，中國會考慮保留關稅減讓回應說，「在『一個中國原則』的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商」。

中國商務部11日下午召開2024年1月第一次例行記者會，束珏婷回應中方對歐盟白蘭地啟動反傾銷立案調查，和中美經貿等議題，期間，她就在什麼條件下，中國會考慮保留對台灣產品的關稅減讓，做出上述表示。

束珏婷說，台灣地區對中國的貿易限制措施構成貿易壁壘，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）有關規定，嚴重損害中國相關產業和企業利益，也損害了台灣消費者的利益。

她表示，民進黨當局應當採取切實有效的措施，取消對中國的貿易限制。

束珏婷接著說，「我們始終尊重關愛，造福台灣同胞，在一個中國原則的基礎上，兩岸可以就經貿關係中的各類問題進行磋商」。

在此之前，中國國台辦發言人陳斌華曾在去年底的記者會上，就ECFA相關議題回應說，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在「九二共識」基礎上，透過兩岸協商予以妥善解決。不過，此次中國商務部的回應，並未提及「九二共識」，僅強調「一個中國原則」。

商務部 關稅 會考

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