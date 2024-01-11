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明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

中國新聞組／即時報導
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）
龍年除夕還是在大年三十，但明年起連續五年的除夕將會在大年二十九。（新華社）

「明年起連續5年沒有年三十」昨天登上中國的網路熱搜。龍年除夕為2024年2月9日，這將是近幾年最後一個大年三十，因為從2025年起至2029年，連續五年的除夕都是「大年二十九」。

明年起的除夕分別為：2025年1月28日、2026年2月16日、2027年2月5日、2028年1月25日和2029年2月12日。

為什麼大年三十會時有時無？澎湃新聞報導，「這都是月亮惹的禍」。由於農曆曆法是根據月相的圓缺變化，來計算一個月的天數，在天文學上被稱為「朔望月周期」。

「朔」所在日為初一，這天人們完全看不到月亮；「望」所在日為十五，就是滿月的時刻。由於月球、地球、太陽三者之間的相對運動並非一成不變，因此「朔望月周期」有長有短。

一個朔望月的平均長度為29.53天，並非整數，而一個月的天數要用整數表示，因此有時是小月29天，有時是大月30天。

為保證農曆每月的初一必須是朔月，所以大小月的安排也不是固定的，需要通過觀測和科學推算加以確定。

事實上，臘月逢小月的情形並不少見，大約三到五年就會出現。2013年、2016年、2022年，以及從2025年到2029年的連續5年，就都沒有大年三十。不過，由於朔望月的平均長度多於29天，所以每年大月出現的次數要稍多於小月。

雖然大年三十明年起將「消失」五年，但除夕會一直都在。

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