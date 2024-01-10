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中國推出5項入境新措施 外國人急需者可憑邀請函辦簽證

中國推出5項入境新措施 外國人急需者可憑邀請函辦簽證

記者廖士鋒／即時報導
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）
中國官方11日宣布五項措施，簡化外籍人士到中國的簽證條件，來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件申辦口岸簽證入境。圖為大批旅客進入廣州白雲機場出發大廳。（中新社）

中國官方宣布，11日起施行5項措施，打通外國人赴中國經商、旅遊、學習的「堵點」，特別簡化簽證申辦材料，放寬簽證條件，對急需者可以直接憑邀請函再口岸簽證機關辦理簽證入境中國。

據中國國家移民管理局官網消息，官方11日宣布5項新舉措，首先是放寬到中國的外籍人員申辦口岸簽證條件，對急需赴中從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，「來不及在境外辦妥簽證的，可憑邀請函件等相關證明材料向口岸簽證機關申辦口岸簽證入境」。

再者，外籍人員在北京首都等樞紐空港口岸24小時直接過境者，免辦查驗手續；在北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、廣州白雲、深圳寶安、成都天府、西安咸陽9個國際機場，推行24小時直接過境旅客免辦邊檢手續。對於持24小時內國際聯程機票，經上述任一機場過境前往第三國或地區的出入境旅客，可以免辦邊檢手續，直接免簽過境。

第三，在中國的外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發。短期赴中從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，有正當合理事由需繼續在中國停留者，可就近就便向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。

第四是在中國的外籍人員需多次出入境者，可憑邀請函件等相關證明材料，向公安機關出入境管理機構申請換發多次入境有效簽證。

最後則是簡化在中國外籍人員簽證證件申辦材料。外籍人員申辦簽證證件時，對於通過資訊共用可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等資訊的，可免予查驗相關紙質證明材料；在中國外籍人員辦理親屬短期探親團聚類簽證的，可以邀請人親屬關係聲明替代親屬關係證明。

中國國家移民管理局官員表示，將主動協同有關主管部門，持續聚焦外國人到中國經商、學習、旅遊的卡點堵點，持續深化移民管理服務改革和政策制度創新，加快推進制度型開放，積極參與營造一流的營商環境，主動服務促進構建新發展格局。

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