王毅與俄國外長通話 籲雙方「開展更多戰略合作」

中共外事辦主任王毅強調，中俄應「開展更多戰略合作」。圖為王毅早前與俄國外長拉夫羅夫晤面。（美聯社）

中共外事辦主任兼外長王毅 10日與俄羅斯 外長拉夫羅夫通話，他強調，過去一年中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行，「中俄作為兩個負責任大國，應當就人類的未來和世界的前途加強戰略溝通，形成更多戰略共識，開展更多戰略合作」。

根據中國外交部官網，王毅是「應約」與拉夫羅夫通話，他表示去年雙方通過高質量戰略協作，「不僅辦好各自國家的事，也在國際上發揮了中流砥柱作用，維護了全球戰略穩定」。王毅提到，今年是雙方建交75周年，雙方要開展慶祝活動，密切高層交往，進一步夯實兩國關係的民意和社會基礎，他還強調，大陸堅信「俄方一定能順利完成國內重要政治議程，保持國家的穩定和發展」。

就雙方關係的戰略性議題，王毅指出，中俄作為兩個負責任大國，應當就人類的未來和世界的前途加強戰略溝通，形成更多戰略共識，開展更多戰略合作。王毅並指出，中俄應繼續加強溝通協調，呼籲巴以衝突各方儘快停火止戰，確保人道救援順利進行，朝著重啟「兩國方案」方向作出共同努力。

拉夫羅夫則表示，新的一年，俄方願同中國保持高層交往，加強經貿、投資等領域合作，深化體育、文化等人文交流，密切在國際事務中的溝通協調，共同推動兩國關係取得更多新成果。他還強調，俄國「堅持一個中國原則的立場堅定不移」。

2024年金磚國家峰會是由俄羅斯舉辦，王毅表示，願與俄方一道，增強金磚國際影響力，推動金磚合作邁上新台階。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部就這次通話指出，雙方強調一致不接受西方集團針對俄羅斯和中國的對抗政策及用制裁遏制兩國的企圖。兩位外長還商討了即將進行的高層和最高級別溝通的日程安排。

俄羅斯外交部還強調俄中戰略協作對「形成公平的多極世界秩序、尤其是形成歐亞安全」可靠基礎的特別意義。雙方還討論了一系列國際議程重要問題，包括烏克蘭 危機、巴以衝突、朝鮮半島以及整個亞太地區局勢。

就俄烏戰爭，中國駐聯合國副代表耿爽10日在安理會指出，烏克蘭危機仍在延宕，惡性襲擊和平民傷亡事件頻繁發生，人道局勢持續惡化，中國對此深感憂慮和痛心。他呼籲衝突當事方應積極回應國際社會和平呼聲，加強接觸，凝聚共識，儘早恢復和談。「國際社會應加大外交斡旋努力，為此創造必要條件和氛圍，我們歡迎近日在阿聯酋（阿拉伯聯合大公國調）停下交戰雙方進行換俘」。